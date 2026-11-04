Wayne Rooney, Manchester United’ın Roma karşısında müthiş bir geri dönüşle kazandığı maçta yeterince çaba göstermediği gerekçesiyle Bruno Fernandes’i sert biçimde eleştirdi. Matheus Cunha’nın öncülük ettiği olağanüstü geri dönüş Michael Carrick’i mahcup olmaktan kurtarsa da Rooney, takım kaptanının savunmadaki çalışma temposuna öfkelendi.

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Manchester United Avrupa'da geri dönüşe imza attı

Manchester United, ikinci yarıdaki müthiş geri dönüşüyle Roma'yı 3-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde galibiyete ulaştı. Carrick'in ekibi, Old Trafford'da devre arasına iki gol geride girmesine rağmen etkileyici bir şekilde toparlandı. Ancak bu olağanüstü geri dönüş, Fernandes'i ağır eleştirilerden koruyamadı.

Eski forvet Rooney, ilk yarıdaki kötü performansta savunmaya yeterince katkı vermediği gerekçesiyle takım kaptanını eleştirdi. Matias Soule ve Donyell Malen, Serie A ekibine maçın başlarında önemli bir üstünlük sağlamıştı. Diogo Dalot savunmada geniş boşluklar bırakmıştı ancak Rooney'ye göre Fernandes, takım arkadaşına destek olmakta tamamen yetersiz kaldı.

Rooney, Fernandes'i ve takımı sorguladı

Amazon Prime'da konuşan Rooney, Manchester United'ın genel olarak yeterince agresif oynamamasına şaşırdığını söyledi. Sahanın kendi tarafındaki savunma düzeni bozulduğunda Fernandes'in sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Rooney, “İlk golde, belli bir sistemle oynuyorsanız Dalot ileri çıktığında Bruno'nun onun pozisyonuna geçmesi gerekir” diye açıkladı. “Geri koşmak zorunda. Sen bu kulübün kaptanısın; geri koşup sorumluluk almalısın. Bir takımsınız ve takım olarak oynamalısınız. Bir takım arkadaşın pozisyonunun dışındaysa, orada olmak ya da geri koşmak istemesen bile geri koşmalısın.”

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“Taraftarlar için çok üzülüyorum çünkü ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yıllardır böyle bir durumda kalmadılar; takımı desteklemeleri mi yoksa takıma tepki göstermeleri mi gerektiğini bilmiyorlar. Onlar için gerçekten çok üzülüyorum. Takımın artık hiçbir fikri kalmamış. Ne özgüven ne de inanç var; takım darmadağın.”

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Cunha son bölümdeki çarpıcı geri dönüşe öncülük etti

Devam eden savunma zaaflarını gözler önüne seren korkunç başlangıca rağmen Manchester United, sonunda Rooney'nin görmek istediği mücadeleyi sergiledi. Fernandes, ilk denemesinde kaçırdığı penaltının tekrarlanmasıyla yakaladığı fırsatı değerlendirip 60. dakikanın hemen öncesinde golü atarak geri dönüşü başlattı.

Ardından Matheus Cunha sahneye çıkarak maçın gidişatını tamamen değiştirdi. Forvet, maçın son bölümünde üç dakika içinde iki gol attı. Bu performans, Carrick'in işini kaybetmesini önlemiş olabilir.

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Rooney, “İkinci yarı muhteşemdi. Öne çıkarak oynadılar ve sonunda galibiyeti hak ettiler” dedi. “İlk yarı berbattı ama ikinci yarıda görmek istediğimiz tutkuyu ve mücadeleyi gördük. Taraftarlar takıma güçlü destek verdi ve maçı kazanabileceklerini hissettiniz.”

Gözler Aston Villa maçına çevrildi

Manchester United, ligdeki sezonunu kurtarmaya çalışırken bu çok ihtiyaç duyduğu ivmeyi sıradaki lig maçına taşımak zorunda. Premier League'de 17. sırada bulunan Carrick'in ekibi, bu hafta sonu Unai Emery'nin Aston Villa'sını Old Trafford'da ağırlayacak.