Wayne Rooney: Ravel Morrison, Paul Pogba ve Jesse Lingard'dan uzak ara daha iyiydi

Ravel Morrison, Old Trafford'da gelecek vadeden bir kariyere başlamış, ancak potansiyeline bir türlü ulaşamamıştı.

Wayne Rooney, 'ın eski orta saha oyuncusu Ravel Morrison'ın Paul Pogba ve Jesse Lingard'dan daha iyi olduğunu söyledi.

Şu anda bonservisi Sheffield United'da olan ve Middlesbrough'ya kiralanan Morrison için Sunday Times' a konuşan Rooney, "Morrison'ın kendi mevkisinde bir oyuncu için gereken her şeye sahip olduğunu düşündüğünü hatırlıyorum. Bir antrenmanda Nemanja Vidic'e üç kez bacak arası yapmıştı" dedi.

Buna karşın Morrison'ın yaşam tarzı ve çevresi yüzünden zorluk çektiğini söyleyen Rooney, "Daha sonra onun mevkisine Paul Pogba ve Jesse Lingard'ın geldiğini gördüm. Morrison bu oyunculardan uzak ara daha iyiydi" şeklinde konuştu.

Morrison'ın profesyonel futbolda oyuncuların kurallara uyması gerektiğinin kanıtı olduğunu söyleyen Rooney, "Örneğin, Gary Neville harika bir oyuncu değildi ama antrenmanların her dakikasında çalışır ve sahip olduğu her şeyden en iyi şekilde yararlanırdı. Sir Alex Ferguson, hayattaki en zor şeyin her gün çok çalışmak olduğunu söylerdi. 'Tüm yeteneğini unut, eğer her gün çok çalışırsan, ne yaparsan yap çok başarılı olursun' derdi" ifadelerini kullandı.

2009'da United ile profesyonel sözleşme imzalayan Morrison, bir yıl sonra 17 yaşındayken A takıma yükselmişti.

Fakat United'da düzenli olarak oynayamayan Morrison, ardından ve 'ya transfer olmuştu.