Kai Rooney, Manchester United 18 Yaş Altı Takımı'nın salı günü Burnley'yi 6-0 yendiği maçta 44 dakika içinde dört gol attı. 16 yaşındaki forvetin etkili bitiriciliği, taraftarların onun bir an önce Michael Carrick'in A takımına alınmasını istemesine yol açtı. Pazar günü Bournemouth'a 3-0 yenilerek galibiyetsiz serisi sekiz maça çıkan Manchester United, cumartesi günü Chelsea deplasmanına çıkacak.

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Kai Rooney, Manchester United U18 takımında dört gol attı

Daily Star'a göre, Wayne Rooney'nin en büyük oğlu, United'ın U18 takımının Burnley ile oynadığı maça forvet olarak başladı ve 22. dakikada gol perdesini açtı. Rooney, devre arasından yalnızca dört dakika sonra penaltıdan bir kez daha ağları bularak skoru 2-0'a taşıdı. Darren Fletcher'ın gençleri etkileyici bir performans sergiledi.

Rooney, 63. dakikada hat-trick'ini tamamladı. Üç dakika sonra hem kendisinin hem de United'ın dördüncü golünü atarak 44 dakikada dört gole ulaştı ve Fletcher'ın takımının galibiyet serisini sürdürmesine katkı sağladı. 17 yaşındaki İspanyol Jaume Camacho beşinci golü atarken Noah Ajayi, 84. dakikada skoru altı gole taşıdı.

Manchester United taraftarları Rooney'nin A takıma alınmasını istiyor

Rooney'nin golleri, taraftarların onun A takımda oynamasını istemesine yol açtı. Bir kullanıcı, Rooney'nin Premier League'de sıradaki rakip Chelsea ile karşılaşacak kadroda olması gerektiğini ima ederek şaka yollu şöyle sordu: “Cumartesi 12.30 civarında ne yapıyor acaba?” Bir başkası, “Bu çocuk bütün forvetlerimizden daha iyi. O ve Lacey, cidden” dedi.

Üçüncü bir taraftar da “Chelsea'ye karşı bir sonraki maçta oynatın onu, s*** et” diyerek aynı görüşü dile getirdi. Dördüncüsü ise “Onu A takıma alın, takıma biraz Rooney tutkusu gelsin” ifadelerini kullandı.

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Carrick'in A takımdaki sıkıntıları sürerken Rooney umut veriyor

Bu çağrılar, United'ın A takımının ciddi sıkıntılar yaşadığı bir dönemde geldi. Pazar günü Bournemouth karşısında alınan 3-0'lık ağır yenilgiyle galibiyet hasreti sekiz maça çıkan takımda Carrick'in görevi tehlikede. Öfkeli bir başka taraftar, “Chelsea'ye karşı U18 takımını oynatın, A takım b*** gibi!!” diye yazdı. Altıncı bir taraftar ise “A takımda ilk 11'de başlamak için çok mu genç?” diye sordu.

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Bir başkası da “İyi ki A takımı bırakıp U18 takımını desteklemeye başlamışım” diye şaka yaptı. Rooney, bu sezon U18 Premier League'de çıktığı üç maçta beş gole ulaştı. Daha önce Nottingham Forest ile 1-1 berabere kaldıkları maçta gol atmış, Liverpool'u 6-3 yendikleri karşılaşmada da bir asist yapmıştı.

Rooney ve Manchester United'ı şimdi ne bekliyor?

Taraftarların isteğine rağmen Rooney'nin gelişiminde hâlâ katetmesi gereken yol var. Bu ayın başlarında Forest'a karşı yedekten oyuna girerek Premier League 2'deki ilk maçına çıkmıştı.

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Öte yandan Carrick, Glazer ailesi ve INEOS ile yapılan kriz görüşmelerinin ardından görevinde kalacak. 45 yaşındaki teknik direktörün cumartesi öğle saatlerinde Stamford Bridge'de takımın başında olması bekleniyor.



