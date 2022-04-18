Wayne Rooney'nin çalıştırdığı Derby County, Championship'te küme düştü

Teknik direktörlüğünü Manchester United'ın efsane golcüsü Wayne Rooney'nin yaptığı Derby County önümüzdeki sezon İngiltere Birinci Ligi'nde mücadele edecek.

Queens Park Rangers'a 1-0 kaybeden Derby'nin ligden düşmesi, Reading'in Swansea karşısında geriden gelerek aldığı 4-4'lük beraberlikle kesinleşti.

Loftus Road'a üç puan parolasıyla çıkan Derby, Luke Amos'un 88. dakikada attığı gole engel olamadı. Konuk ekipte Tom Lawrence maçın son dakikalarında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Evinde ağırladığı Swansea karşısında 4-1 geriye düşen Reading ise inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. Tom McIntyre'ın 90+5'teki golüyle bir puanı kurtaran Reading ligde kalmayı garantiledi.

Wayne Rooney yönetimindeki Derby County, Championship'e veda etti 🔽 pic.twitter.com/fIt2HiZnqk — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 18, 2022

Derby silinen puanların üstesinden gelemedi

Ekonomik sorunlar nedeniyle sezon başında 21 puanı silinen Derby buna rağmen müthiş bir direnç göstererek uzun süre yarışın içinde kaldı.

Profesyonel futbolculuk kariyerine nokta koyduktan sonra takımın başına geçen Rooney, Phillip Cocu'dan devraldığı takımı geçen sezon kılpayı ligde tutmayı başarmıştı.

Bu sezona eksi 21 puanla başlayan Derby, puanları silinmese şu anda 62 puanla 12. sırada olacaktı.

43 maç sonunda 13 galibiyet, 13 beraberlik ve 17 yenilgisi bulunan Derby, 31 puanla sondan ikinci sırada yer alıyor.