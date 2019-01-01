Wayne Rooney: Manchester United için en doğru isim Solskjaer

Manchester United'ın efsane oyuncusu Wayne Rooney, Solskjaer'in takımda kalmasının en karar tercih olacağını söyledi.

Kariyerini ekipledinden DC United'da sürdüren Wayne Rooney, 'ın başında şu ana dek başarılı bir performans sergileyen Ole Gunnar Solskjaer'in gelecek sezon da takımın başında kalması gerektiğine inanıyor.

Sezon ortasında Mourinho'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Norveçli teknik adam bu süre içinde oldukça başarılı bir performans sergiledi. Premeir Lig'de tek yenilgisini 'den alan ve Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda 'i elemeyi başaran Solskjaer, beklentilerin üzerine çıktı.

Bu konu hakkında yorumda bulunan Manchester United'ın eski oyuncu, "Slolskjaer'in ortaya koyduğu performans harika. Onu sezon ortasında getirdik fakat seneye de burada olmayı hak ediyor. Kulüpteki herkes ondan çok memnun, burada devam etmesi en mantıklı seçenek."dedi.

Şampiyonluk yarışı için de yorumda bulunan Wayne Rooney, 'nin şampiyon olmasını tercih ettiğini söyledi ve, " 'un şampiyon olması her taraftarı için bir kabus olur." ifadelerini kullandı.