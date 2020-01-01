Wayne Rooney: Ji-sung Park, Cristiano Ronaldo kadar önemliydi

Manchester United'ın eski oyuncularından Wayne Rooney, Ji-sung Park'ın İngiliz ekip için göründüğünden çok daha kritik bir rol oynadığını söyledi.

Eindhoven'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ji-sung Park, 2005 yılında İngiliz devi 'a transfer olmuş ve 8 sene boyunca Kırmızı Şeytanların başarısı için ter dökmüştü.

Bu 8 sene boyunca Güney Koreli oyuncu ile takım arkadaşlığı yapan Wayne Rooney, Ji-sung Park'ın kulübün kazandığı başarılarda en az kadar önemli bir role sahip olduğunu söyledi.

Ji-sung Park'ın Manchester United'da forma giydiği dönemde İngiliz ekip 4 Premier Lig, 3 Lig Kupası, 4 Community Shield, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazanmayı başarmıştı.

Daha fazla takım

Wayne Rooney, The Times'daki köşesinde yazdığı yazıda "12 yaşında bir çocuğa Cristiano Ronaldo'yu sorarsanız onun için Manchester United tarihinin en iyi oyunculardan biri olduğunu söyleyecektir ama Ji-sung Park'ı tanımıyor olabilir. Park ile oynayan bütün oyuncular onun kazanılan başarılarda ne kadar önemli bir futbolcu olduğunu biliyor. Bunun nedeni Park'ın takıma verdiği katkılar. Yıldız olmadan böyle performans gösteren oyuncular futboldaki en önemli etken. Başarıya ulaşmak için takım oyununu iyi oturtmanız gerekiyor. Disiplinsiz yıldız bir oyuncu bütün planı berbat edebilir" ifadelerini kullandı.