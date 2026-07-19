Wayne Rooney, İspanya - Arjantin Dünya Kupası finali sırasında sergilenen devre arası gösterisine acımasızca eleştirdi

Dünya Kupası finalinde çeşitli dünya yıldızlarının sergilediği devre arası gösterisi, Wayne Rooney’i hiç de etkilemedi. BBC analisti bunu basitçe “crap” olarak nitelendirdi; serbest çevirisiyle: saçmalık.

Madonna, BTS, Justin Bieber ve Shakira gibi isimler, MetLife Stadyumu’ndaki seyircileri müzikal yetenekleriyle eğlendirmeyi umuyorlardı, ancak Rooney başta olmak üzere pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğrattılar.

Manchester United’ın eski yıldız forveti, devre arası gösterisinin ardından şöyle dedi: “Bittiğine sevindim. Bu sanatçıların çoğunu severim, ama bence tam bir saçmalıktı.”

"Gerçekten öyle düşündüm," diyor Rooney, Micah Richards’ın da aralarında bulunduğu meslektaşlarının, İngiliz standartlarına göre televizyon için kaba sayılabilecek dil kullanımına şaşırdıklarını duyduktan sonra.

"Sadece futbolun yeniden başlamasını istiyorum!" dedi Rooney. Rooney'nin yanı sıra sosyal medyada da pek çok şikayet duyuluyor. İzleyiciler, dünyaca ünlü sanatçıların performansını "Dünya Kupası'na yakışmayan" ve hatta "skandal" olarak nitelendiriyor.