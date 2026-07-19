Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Wayne RooneyImago
Jonathan van Haaster

Çeviri:

Wayne Rooney, İspanya - Arjantin Dünya Kupası finali sırasında sergilenen devre arası gösterisine acımasızca eleştirdi

İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
W. Rooney

Dünya Kupası finalinde çeşitli dünya yıldızlarının sergilediği devre arası gösterisi, Wayne Rooney’i hiç de etkilemedi. BBC analisti bunu basitçe “crap” olarak nitelendirdi; serbest çevirisiyle: saçmalık.

Madonna, BTS, Justin Bieber ve Shakira gibi isimler, MetLife Stadyumu’ndaki seyircileri müzikal yetenekleriyle eğlendirmeyi umuyorlardı, ancak Rooney başta olmak üzere pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğrattılar.

Manchester United’ın eski yıldız forveti, devre arası gösterisinin ardından şöyle dedi: “Bittiğine sevindim. Bu sanatçıların çoğunu severim, ama bence tam bir saçmalıktı.”

"Gerçekten öyle düşündüm," diyor Rooney, Micah Richards’ın da aralarında bulunduğu meslektaşlarının, İngiliz standartlarına göre televizyon için kaba sayılabilecek dil kullanımına şaşırdıklarını duyduktan sonra.

"Sadece futbolun yeniden başlamasını istiyorum!" dedi Rooney. Rooney'nin yanı sıra sosyal medyada da pek çok şikayet duyuluyor. İzleyiciler, dünyaca ünlü sanatçıların performansını "Dünya Kupası'na yakışmayan" ve hatta "skandal" olarak nitelendiriyor.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin