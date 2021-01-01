Wayne Rooney futbolu bıraktı: Artık Derby County menajeri!
İngiltere Championship'te mücadele eden Derby County, Wayne Rooney'yi takımın menajeri olarak göreve getirdiğini duyurdu.
Tecrübeli oyuncu Kasım ayında Phillip Cocu'nun ayrılmasından sonra bu görevi oyuncu-menajer olarak devam ettiriyordu. Alınan karar sonrasında ise Wayne Rooney aktif futbol yaşantısına son verdiğini açıkladı.
Derby County, 35 yaşındaki Rooney ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Uzun süren Premier Lig kariyerinin ardından MLS'e transfer olan Rooney, Ocak 2020'de oyuncu-antrenör olarak Derby County'ye imza atmış ve İngiliz futboluna geri dönmüştü. Wayne Rooney, aktif futbol yaşantısı boyunca Everton, Manchester United, DC United ve Derby County formaları giydi.
Öte yandan Rooney yönetiminde çıktığı 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan Derby County, ligde 19 puanla 22. sırada yer alıyor ve küme düşme korkusunu derinden hissediyor.
Wayne Rooney'nin bazı istatistikleri ve rekorları:
- Kulüp takımlarında çıktığı 763 maçta 313 gol kaydetti.
- Premier Lig'de ilk maçında 2002 yılında Everton formasıyla Tottenham'a karşı oynadı ve asist yaptı.
- Premier Lig'de ilk golünü Arsenal'e attı.ve Arsenal'in 30 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi.
- Bu golle Premier Lig'de gol atan en genç oyuncu (16 yaş 360 gün) rekorunu kırdı. Bu rekor daha sonra iki kez el değiştirdi. Rooney şu anda üçüncü sırada.
- Premier Lig'de 20 yaşına gelmeden en çok maça çıkan oyuncu konumunda. (105 maç)
- İlk Şampiyonlar Ligi maçında Fenerbahçe'ye karşı oynadı ve mücadeleyi hat-trick ile tamamladı.(28 Eylül 2004)
- Fenerbahçe'ye attığı goller sayesinde halen turnuva tarihin en genç yaşta gol atan oyuncusu. (18 yaş 340 gün)
- Manchester United tarihinin en çok gol atan oyuncusu. (253 gol)
- Premier Lig tarihinin en çok gol atan ikinci oyuncusu (208 gol). İlk sırada Alan Shearer var. (260 gol)
- Premier Lig tarihinin en çok asist yapan üçüncü oyuncusu. (103 asist)
- Premier Lig kariyerinde 7 kez hat-trick yaptı.
- 12 Şubat 2003'te İngiltere formasıyla Avusturya'ya attığı golle, milli takımın en genç golcüsü oldu (17 yaş 111 gol). Daha sonra bu rekor 36 gün farkla Theo Walcott'a geçti.
- İngiltere Milli Takımı ile en çok gol atan oyuncu (53 gol)
- İngiltere Milli Takımı ile en fazla maça çıkan ikinci oyuncu (120 maç). İlk sırada 125 maçla efsane kaleci Peter Shilton var.