Wayne Rooney futbolu bıraktı: Artık Derby County menajeri!

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Wayne Rooney futbolu bıraktı ve son oynadığı takım Derby County'de menajerliğe başladı.

İngiltere Championship'te mücadele eden Derby County, Wayne Rooney'yi takımın menajeri olarak göreve getirdiğini duyurdu.

Tecrübeli oyuncu Kasım ayında Phillip Cocu'nun ayrılmasından sonra bu görevi oyuncu-menajer olarak devam ettiriyordu. Alınan karar sonrasında ise Wayne Rooney aktif futbol yaşantısına son verdiğini açıkladı.

Derby County, 35 yaşındaki Rooney ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Uzun süren Premier Lig kariyerinin ardından 'e transfer olan Rooney, Ocak 2020'de oyuncu-antrenör olarak Derby County'ye imza atmış ve İngiliz futboluna geri dönmüştü. Wayne Rooney, aktif futbol yaşantısı boyunca , , DC United ve Derby County formaları giydi.

Öte yandan Rooney yönetiminde çıktığı 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan Derby County, ligde 19 puanla 22. sırada yer alıyor ve küme düşme korkusunu derinden hissediyor.

Wayne Rooney'nin bazı istatistikleri ve rekorları: