İngiltere tarihinin sayılı golcülerinden Wayne Rooney, yıllar önce omuz omuza mücadele edip, birlikte kupalar kaldırdığı isimleri kızdıracak sözler söyledi.

Rooney, Manchester United formasıyla 559 maçta 253 gol atarak Premier Lig tarihinin en önemli forvetleri arasına girmişti. Şu anda Championship ekibi Derby'yi çalıştıran Rooney, İngiltere Milli Takımı'yla ise 120 maçta 53 gol kaydetmişti.

2004-2017 yılları arasında Kırmızı Şeytanlar'ın başarısı için ter döken Rooney, o dönemdeki yıldız takım arkadaşları hakkında ilginç açıklamalar yaptı.

Ne söyledi?

Katıldığı bir davette konuşan Rooney'nin sözlerinden nasibini alanlar arasında Cristiano Ronaldo, Rio Ferdinand ve Carlos Tevez vardı.

Rooney, uzun bir aranın ardından sezon başında United'a dönen Ronaldo hakkında şöyle konuştu:

"Cristiano çok iyiydi ve aynı zamanda tam bir gıcıktı. Şu anda eskisi kadar iyi değil, ama muhtemelen hala aynı gıcıklıktadır."

İki oyuncu 2006 Dünya Kupası'ndaki İngiltere-Portekiz maçında bir pozisyonda karşı karşıya gelmiş, Rooney, Ronaldo'ya yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart görmüştü. Rooney o pozisyonu hatırlatmayı da ihmal etmedi.

"Kendini yere atmayı seviyor. Cristiano'yla tünelde konuştum ve ona 'beni attırman sorun değil' dedim. Çünkü ben de ilk yarı boyunca onun hakemi aldatmaktan sarı kart görmesi için uğraşmıştım."

Ferdinand'a neden kızdı?

Rooney, Sir Alex Ferguson'la Premier Lig'e ambargo koyan United'ın savunmadaki belkemiği Ferdinand'ı da eleştirdi.

"Rio üst düzey bir oyuncu, ama kibirli. Ona, 'İşini yap, topu bana ya da Ronaldo'ya ver. Orada topla oyalanıp durma' dedim."

"Rio çok iyi bir oyuncu ama bazen savunmada oynadığını unutuyor."

Rooney'nin 2007-2009 yılları arasında birlikte ter döktüğü Carlos Tevez'le ilgili anısı ise herkesi güldürdü.

"İki yıl boyunca onunla oynamaktan büyük keyif aldım. Şampiyonlar Ligi maçlarına giderken onu evinden alırdım ve birlikte havaalanına giderdik."

"Yarım saat boyunca konuşurduk, ama ağzından çıkan tek kelimeyi anlamazdım. Mırıldanıp duruyordu. Ben de çok iyi bir konuşmacı değilim, ama o mırıldanmaktan başka bir şey yapmıyordu."

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