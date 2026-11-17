Manchester United tarihinin en golcü oyuncusu Wayne Rooney, Old Trafford'daki futbolculuk yıllarında yaşadığı ağır ruh sağlığı sorunlarını anlattı. Sahada büyük başarılar elde etmesine rağmen eski İngiltere kaptanı, intiharı düşündüğü bir noktaya geldiğini itiraf etti.

Reklam

Rooney saha dışındaki gizli mücadelesini anlattı

Katıldığı Life At The Midpoint with Gabby Logan podcast'inde konuşan eski İngiltere forveti, özel hayatının sahadaki istikrarlı performansıyla keskin bir tezat oluşturduğunu anlattı. Yeni evlenmiş ve en büyük oğlu Kai'nin babası olmuş Rooney, saha dışında zorlanıyordu.

En kötü dönemlerinde evde iki gün boyunca içki içiyor, Kai'nin kendisini o hâlde görmemesi için saklanıyordu.

İnsanlardan uzaklaştı, dayanma noktasına geldi

Rooney kamusal alanlardan tamamen kaçınıyor, yalnızca futbol oynarken kendini rahat hissediyordu.

Rooney, "Geriye dönüp baktığımda bencil olduğumu söyleyebilirim ama başa çıkmakta gerçekten zorlandığım bir şey yaşadığımı biliyordum. Kai'nin de beni o hâlde görmesini istemiyordum, bu yüzden saklanıyordum" dedi.

Reklam Reklam

"İntiharı düşündüğünüz bir noktaya geliyorsunuz. Kimsenin yanında olmak istemiyorsunuz. Sokakta insanlarla karşılaşmak istemiyordum. Dükkânlara girmek istemiyordum. Futbol sahasında her zaman rahattım ama bunun dışındaki her şeyde gerçekten zorlanıyordum."

Related Topics

Zirvedeyken zayıflığını gizleme baskısı

Manchester United tarihinin en golcü oyuncusu, kulüpteki kariyerinin zirvesindeyken yaşadığı sorunları gizlemeye çalıştı. "Zayıflık göstermek istemiyorsunuz, bu yüzden onu maskelemeye çalışıyorsunuz" diye ekledi. "Ne durumda olduğumu bilmeme rağmen bunu kabul etmek zordu çünkü bunu yaptığınızda kendinizi daha az erkek gibi hissediyorsunuz."

Rooney, hayatının en mutlu dönemi olması gereken süreçte kendisinde neyin yolunda gitmediğini anlamak için terapiye başvurdu. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bende neyin yolunda gitmediğini anlamaya çalışmak için bir terapistle görüşüyordum çünkü geriye baktığımda muhtemelen kariyerimin zirvesindeydim, yeni bir oğlum olmuştu, yeni evlenmiştim. Hayatımın en mutlu dönemi olması gerekirdi ama değildi. Yaptığım bencilce şeyler yüzünden muhtemelen en kötü dönemimdi."

Reklam

Rooney, bu süreci tersine çevirmesine yardımcı olduğu için eşi Coleen'e de teşekkür etti. "Coleen bana çok yardımcı oldu. Durum o kadar kötüydü ki çekip gidebilirdi ama yanımda kaldı ve bunu atlatmama yardım etti" dedi.

Destek, Rooney'nin krizi geride bırakmasına nasıl yardımcı oldu?

Rooney'nin saklanmak yerine içinde bulunduğu durumu kabul etmesi, gizlemeye çalıştığı sorunlarla yüzleşmesini sağladı. Bir terapistle yaptığı görüşmeler ve Coleen'in yanında kalma kararı sayesinde o dönemi atlattı ve en kötü günlerine damga vuran yalnızlığı geride bıraktı.