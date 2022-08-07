Wayne Rooney'den efsanesi olduğu Manchester United'a ilginç tavsiye: "Ronaldo'nun gitmesine izin verin"

Cristiano Ronaldo'nun son birkaç aydır Manchester United'dan ayrılmak istediğine dair haberler basında yer alıyor.

Wayne Rooney, eski kulübü Manchester United'dan Cristiano Ronaldo'nun isterse bu yaz kulüpten ayrılmasına izin vermesini istedi.

Ronaldo Temmuz ayında United'a, Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya devam etmek için Old Trafford'da sadece bir sezonun ardından ayrılmak istediğini, ancak şu ana kadar yeni bir kulüp bulamadığını söyledi.

Cristiano Ronaldo, sezonun açılış maçında Pazar günü Brighton'a karşı ilk 11'deki yerini alacak.

'Man United, Ronaldo'nun gitmesine izin vermeli'

The Times için yazan United efsanesi Rooney, eski kulübüne Ronaldo transfer destanını sona erdirmesini ve gelecek yıllarda Premier Lig şampiyonluğu için mücadele edebilecek bir takım kurmaya çalışmasını tavsiye etti.

"Bence United, Cristiano Ronaldo'nun gitmesine izin vermeli. Ronaldo, Ten Hag takımında oynayamayacağından değil. Her takımda oynayabilir. Ronny her zaman sana gol atar.

"Ancak benim kişisel görüşüm, United şu anda şampiyonluk için mücadele etmeye hazır değil, bu yüzden amaç önümüzdeki üç ila dört yıl içinde ligi kazanabilecek bir takım oluşturmak olmalı ve bunun için plan yapmalısınız.

"Cristiano'nun kulüpten ayrılmak istediği yönündeki haberler doğruysa, o zaman United onun gitmesine izin vermeli ve önümüzdeki üç veya dört yıl boyunca orada olacak 9 numarayı almalı. Onlara gerçekten yardımcı olabilecek bir takım oluşturmalılar. Ten Hag'a başarılı olması için zaman verilmeli."

Man Utd, ayrılırsa Ronaldo'nun yerine transfer yapacak mı?

Merkez forvet, ManU için bir öncelik değil.

Darwin Nunez'e ilgi göstermişlerdi, ancak Liverpool'un eski Benfica yıldızına imza attıracağı anlaşılınca yarıştan çekildiler.

Şimdi ise dikkatlerini, Chelsea ve Real Madrid ile de bağlantılı olan Red Bull Salzburg'lu genç Benjamin Sesko'ya çevirdiler.

Slovenya'lı futbolcu Erling Haaland'a benzetildi, ancak bu yaz transfer etmek için yaklaşık 50 milyon sterline (60.3 milyon $) mal olabilir, bu da United'ın ödemeye isteksiz olacağı bir ücret.