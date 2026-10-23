Manchester United efsanesi Wayne Rooney, mevcut kadroya sert eleştiriler yönelterek sorumluluk almaya yanaşmayan tecrübeli yıldızları “bebekler” diye nitelendirdi. Eski kaptan, Bruno Fernandes ve Lisandro Martinez’in kulübün taktik yaklaşımını ve transfer politikasını kamuoyu önünde sorgulamasının ardından sözünü sakınmadı.

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Fernandes ceza almayınca Rooney öfkelendi

Manchester United'ın Como karşısında aldığı 4-1'lik Şampiyonlar Ligi yenilgisi sert tepkilere yol açtı. Kulüp efsanesi Rooney, eleştirilerin başını çekti. Teknik direktör Michael Carrick büyük baskı altındayken, kaptan Fernandes'in İtalya'daki yenilginin ardından takımın taktik düzenini kamuoyu önünde eleştirmesi durumu daha da ağırlaştırdı.

Maç sonrasındaki sert röportajına rağmen Fernandes'e disiplin cezası verilmedi. Old Trafford yetkilileri, orta saha oyuncusunun Avrupa'daki kötü performanstan duyduğu hayal kırıklığını anlayışla karşıladı ve kaptanlığını elinden almamaya, para cezası da vermemeye karar verdi.

Bu hoşgörülü yaklaşım, kulübün yakın zamanda Lisandro Martinez'e yönelik tutumuyla keskin bir tezat oluşturuyor. Arjantinli savunmacıya para cezası verildi ve kamuoyu önünde özür dilemek zorunda bırakıldı. Martinez, Atletico Madrid karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından futbol direktörü Jason Wilcox'u hedef almıştı.

Fernandes şikâyet etti, Rooney karşılık verdi

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Rooney, kaptanın sorumluluk üstlenmemesine öfkeliydi. The United Stand podcast'inde şöyle konuştu: “Martinez çıkıp konuştuğunda bunun tam bir kâbus olduğunu söyledim çünkü soyunma odasını parçalayacaktı. Başlangıç buydu. Şimdi aynısını Bruno'da gördük ve daha fazla oyuncuda da göreceksiniz. Bunun nedeni, o oyuncuların sorumluluk almak istememesi.

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“Bruno'nun söylediklerinde haklı mı haksız mı olduğunu tartışabilirsiniz ama sahada sorumluluk almalısınız, oyuncu grubu olarak sorumluluk almalısınız. Sir Alex Ferguson ile birbirimizle konuşmadığımız zamanlar olurdu ama sahada onun için elimden gelen her şeyi yapardım.”

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‘Bencil’ yıldızlar aynaya bakmalı

Rooney, mevcut oyuncu grubunun kendi egolarını kulübün iyiliğinin önüne koyduğuna inanıyor. Sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu oyuncular bencil. Kendilerini önemsiyorlar; takım arkadaşlarını, teknik direktörü, çalışanları ya da taraftarları değil. Yalnızca kendilerini düşünüyorlar.

“İstedikleri olmayınca bebek gibi öfke nöbeti geçirip suçu kendilerinden başka herkese atıyorlar. Kendilerine bakmaları gerekiyor.”

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Rooney, son olarak kaptanın bireysel performansındaki düşüşe işaret etti. “Bruno, kulübe geldiğinden beri muhtemelen en kötü form dönemini geçiriyor. Sorumlulukla yüzleşmek istemediği için baskıyı başka birinin üzerine atması da tesadüf değil,” dedi Rooney. “Bruno aynaya bakarsa, Martinez aynaya bakarsa, bütün oyuncular aynaya bakarsa... Karşılarında kendilerini görecekler ve gördükleri yeterince iyi değil.”

Carrick görevini korumak için mücadele ediyor





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Carrick, teknik direktörlük görevini korumaya çalışırken bölünmüş soyunma odasında uyumu hızla yeniden sağlamalı. Rooney, istikrarsızlığın daha da artmasını önlemek için United yönetimine teknik direktörün yakın geleceğine ilişkin açıklık getirme çağrısında bulundu.

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Tecrübeli oyuncuların taktikleri açıkça sorguladığı ve kulüp efsanelerinin tutumlarını kınadığı bir dönemde Manchester United, sezonunu kurtarmak için çok büyük bir görevle karşı karşıya. United'ın kötü gidişatı durdurmak ve Old Trafford çevresindeki gergin havayı yumuşatmak için sahada birlik içinde, etkili bir performansa acilen ihtiyacı var.



