Chelsea’nin ve İngiltere milli takımının eski oyuncusu Wayne Bridge, Londra günlerini ve Manchester City’ye transferini anlattı.

Chelsea başkanı Roman Abramovich ile olan ilişkisinden bahseden Wayne Bridge, Jose Mourinho döneminde Stamford Bridge’te yaşananlara da değindi.

2003’te Southampton’dan Chelsea’ye transfer olan sol bek, Maviler’in formasını 142 kez giydi ve burada Premier Lig, Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Abramovich döneminin ilk transferlerinden biri olan Bridge, Rus patronun her zaman oyuncularla yakın ilişkiler kurmaya ve takımın bir parçası olmaya çalıştığını söyledi.

“Roman Chelsea’ye aşık. Soyunma odasında bizimle birlikte olmaktan keyif alırdı.”

“Diğer işleri nedeniyle vakit bulamadığında ve onu uzun süre göremediğimizde, onun için endişelenirdik.”

“Tüm zenginliğine rağmen çok kibar ve mütevazı bir insan. Başkalarının yanında İngilizce bilmiyormuş gibi yapıyor, ama sohbeti gayet iyi.”

“Futbolcular tatildeyken, Abramovich de o civarlardaysa mutlaka bizimle iletişime geçerdi. Bir keresinde ikimiz de Güney Fransa’daydık. Beni yemeğe davet etmişti.”

Bridge, 2009’da Manchester City’ye transfer olduğunda Abramovich’in kendisine şaka yollu bir sitemde bulunduğunu anımsıyor.

Sheikh Mansour yönetimindeki Abu Dhabi United Group, Manchester City’yi satın aldıktan sonra transfer harekatı başlatmış, kadroya ilk eklenen isimlerden biri Bridge olmuştu.

“Transferin ardından karşılaştık. Bana şakayla karışık, City’ye sadece para için gittiğimi söyledi.”

Tuchel, Mourinho'yu örnek aldı

Bridge, Chelsea’degeçirdiği altı yılın üçünde Jose Mourinho ile çalıştı. Portekizli teknik adam, 2003-2007 yılları arasında kulübe iki Premier Lig şampiyonluğu, üç Lig Kupası ve bir Federasyon Kupası kazandırmıştı.

Mourinho’nun etkili motivasyon konuşmaları yapabildiğini söyleyen Bridge, tecrübeli çalıştırıcının çoğu zaman bu görevi oyunculara bıraktığını belirtti. Manchester City’yi mağlup ettikleri Şampiyonlar Ligi finalinden önce, benzer bir yöntemi Thomas Tuchel de uygulamıştı.

“Motive edici konuşmalar yapabiliyordu, ama bunu çok sık tercih etmezdi. Bunun yerine, takım konuşmasını yapmak için bir oyuncu seçerdi.”

“Bence bu harika bir fikir. Manchester United maçından önce sıra bendeydi. Kısa süre önce bacağımı kırmıştım, koltuk değnekleriyle yürüyordum ve takıma itici güç sağlamaya çalıştım.”

“O günden bu yana başka teknik adamlar da bu yöntemi kullandı. Şampiyonlar Ligi finalinden önce konuşmayı Tuchel’in değil masör Billy McCulloch’un yaptığını duydum.”

"Onu yarı yolda bıraktık"

Mourinho’nun takımdan ayrılma sürecinden de bahseden Bridge, bazı oyuncuların Mourinho’nun karakterinden bunaldığını itiraf etse de, çoğunluğun bu ayrılığa üzüldüğünü vurguladı.

“İlişki onarılamaz boyuta gelmemişti, ama bazı oyuncular onun karakterine artık tahammül edemiyordu. Ama kovulduğu gün çok duygusal anlar yaşandı. Bazı oyuncular gözyaşlarını tutamadı. Onu yarı yolda bıraktığımızı hissetmiştik.”

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