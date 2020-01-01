Watzke'den Man City'ye tavsiye! "Bir zafermiş gibi kutlamayı bırakın"

Hans-Joachim Watzke, Manchester City'nin CAS tarafından iptal edilen Avrupa yasağını bir zafer gibi kutlamaması gerektiğini söyledi.

CEO'su Hans-Joachim Watzke, CAS tarafından 'nin Avrupa kupaları cezasının kaldırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kararla ilgili olarak Kicker'a konuşan Watzke, "Genel olarak futbol için iyi bir gün değildi. Aynı zamanda UEFA için de bir başarısızlıktı. UEFA'nın artık elinde daha sıkı kanıtlar olmalı ve daha özenli inceleme yapması gerekiyor. Bu konuda Aleksander Ceferin'e güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Watzke aynı zamanda karar sonrası 'Manchester City özür dilenmeyi hak ediyor' açıklamasında bulunan Pep Guardiola'yla ilgili olarak da, "Manchester City'nin bunu bir zafermişçesine kutlamayı bırakması gerekiyor. Karara ve gerekçeye bakarsanız, bunun içinde bir zafer olmadığını görürsünüz. Ne de olsa City tamamen beraat etmedi. CAS, 10 milyon euro'luk bir ceza için yeterli kanıtları gördü" şeklinde konuştu.