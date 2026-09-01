Hilal'in İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, ezeli rakip Ahli'ye karşı oynanan klasik maçında yaptığı sürpriz değişikliklerle taraftarlarını şaşırttı.

Hilal, bugün salı günü Kingdom Arena'da, Suudi Roshn Ligi'nin üçüncü haftasından ertelenen maçta rakibi Ahli'yi konuk ediyor.

Inzaghi resmi kadroyu açıkladı ve birçok raporda ilk 11'de forma giyeceği vurgulanmasına rağmen yeni İngiliz forvet Ollie Watkins'in kadroda yer almadığı, yedek kulübesinde bekleyeceği görüldü.

Buna karşılık, klasik maçında Hilal'in forveti Fildişili Mohamed Kader Meïté olacak; kanatlarda ise Hollandalı Crysencio Summerville ve Suudi Sultan Mandaş yer alacak.

Watkins tek sürpriz değildi; İtalyan teknik adam, tecrübeli orta saha oyuncusu Mohamed Kanno'yu yedek kulübesinde tutmayı tercih etti ve onun yerine, Portekizli Rúben Neves ve Sırp Sergej Milinković-Savić'in yanında Nasser Al-Dawsari'yi sahaya sürdü.

Inzaghi ayrıca sakatlıktan dönen milli savunmacı Hassan Tambakti ile başlamama kararı aldı; onun yerine Senegalli Kalidou Koulibaly ve Ali Lajami'yi, bekler Mohammed Mahzari ve Fransız Theo Hernández'in yanında tercih etti.

Hilal'in ilk 11'i şu şekilde oluştu:

Kaleci: Yassine Bounou

Savunma: Mohammed Mahzari - Kalidou Koulibaly - Ali Lajami - Theo Hernández

Orta saha: Rúben Neves - Nasser Al-Dawsari - Sergej Milinković-Savić

Hücum: Sultan Mandaş - Mohamed Kader Meïté - Crysencio Summerville

Buna karşılık, Ahli'nin Hollandalı teknik direktörü Marino Pušić, kendisine yönelik büyük taraftar öfkesi nedeniyle Ukraynalı orta saha oyuncusu Artem Bondarenko'yu klasik maç kadrosundan çıkarma kararı aldı.

Pušić, dördüncü haftada Khaleej'e karşı alınan 3-1'lik yenilgide en iyi seviyesini gösteremeyen Bondarenko'yu kadro dışı bırakırken, orta sahada Fransız Valentin Atangana ve Ziyad Al-Johani'yi, Ermeni oyun kurucu Edward Spertsyan'ın altında tercih etti.

Buna karşılık, Ahli'nin hücumunu İngiliz forvet Ivan Toney yönetecek; yanında Brezilyalı Galeno ve Portekizli Francisco Trincão yer alacak, Saleh Abu Al-Shamat ise yedek kulübesinde tutulacak.

Ahli'nin ilk 11'i şu şekilde oluştu:

Kaleci: Édouard Mendy

Savunma: Mohammed Sulaiman Bakr - Roger Ibañez - Merih Demiral - Zakaria Hawsawi

Orta saha: Valentin Atangana - Ziyad Al-Johani - Edward Spertsyan

Hücum: Francisco Trincão - Ivan Toney - Wanderson Galeno

Hilal, 3 galibiyetle topladığı 9 puanla Suudi Ligi puan tablosunda ikinci sırada yer alırken, Ahli iki galibiyet ve bir yenilgiyle elde ettiği 6 puanla yedinci sırada bulunuyor.