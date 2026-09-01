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Simone Inzaghi Al-HilalGetty Images

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Watkins'in durumu nedir? İnzaghi, Ahli maçının kadrosundan 3 oyuncuyu çıkardı

Al Hilal - Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
Premier Lig
S. Inzaghi
O. Watkins
Suudi Arabistan
İtalya
İngiltere

Yeni yıldız oynayacak mı?

Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, Suudi Roshn Ligi'nde bugün salı günü Riyad'daki "Kingdom Arena" sahasında oynanacak üçüncü hafta Ahli karşılaşması için takım kadrosundan 3 oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

Suudi "Arriyadiyah" gazetesine göre, kadro dışı bırakılan üçlü Türk Yusuf Akçiçek, Fransız Simon Bouabré ve orta saha oyuncusu Abdullah el-Enezi'den oluşuyor.

Kaynak, Akçiçek'in dizindeki hafif bir berelenme nedeniyle Ahli karşısında oynamayacağını açıkladı; Bouabré'nin kadro dışı bırakılması ise hazır olmamasından kaynaklandı, el-Enezi ise teknik heyetin maç planları dışında kaldı.

Buna karşılık, Hilal kadrosunda İngiliz forvet Ollie Watkins yer aldı; oynayıp oynamayacağına dair nihai durumu ise Inzaghi'nin takımın maç sahasına gitmeden önce yapacağı teknik toplantıda belli olacak.

Hilal, Roshn Ligi puan tablosunda 3 maçtan topladığı 9 puanla ikinci sırada yer alıyor ve lider Nassr'ın 3 puan gerisinde bulunuyor; ancak "Zaim"in bir ertelenmiş maçı var.

Premier Lig
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Ahli ise 3 maçta topladığı 6 puanla yedinci sırada bulunuyor ve puan tablosundaki konumunu iyileştirmek için Hilal karşısında olumlu bir sonuç almaya çalışıyor.

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