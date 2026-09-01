Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, Suudi Roshn Ligi'nde bugün salı günü Riyad'daki "Kingdom Arena" sahasında oynanacak üçüncü hafta Ahli karşılaşması için takım kadrosundan 3 oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

Suudi "Arriyadiyah" gazetesine göre, kadro dışı bırakılan üçlü Türk Yusuf Akçiçek, Fransız Simon Bouabré ve orta saha oyuncusu Abdullah el-Enezi'den oluşuyor.

Kaynak, Akçiçek'in dizindeki hafif bir berelenme nedeniyle Ahli karşısında oynamayacağını açıkladı; Bouabré'nin kadro dışı bırakılması ise hazır olmamasından kaynaklandı, el-Enezi ise teknik heyetin maç planları dışında kaldı.

Buna karşılık, Hilal kadrosunda İngiliz forvet Ollie Watkins yer aldı; oynayıp oynamayacağına dair nihai durumu ise Inzaghi'nin takımın maç sahasına gitmeden önce yapacağı teknik toplantıda belli olacak.

Hilal, Roshn Ligi puan tablosunda 3 maçtan topladığı 9 puanla ikinci sırada yer alıyor ve lider Nassr'ın 3 puan gerisinde bulunuyor; ancak "Zaim"in bir ertelenmiş maçı var.

Ahli ise 3 maçta topladığı 6 puanla yedinci sırada bulunuyor ve puan tablosundaki konumunu iyileştirmek için Hilal karşısında olumlu bir sonuç almaya çalışıyor.