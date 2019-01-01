Watford'un yeni hocası Quique Sanchez Flores oldu
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Premier Lig’de çıktığı dört maçtan yalnızca bir puan alabilen Watford teknik direktör Javi Gracia ile yollarını ayırmıştı.
The Athletic’in haberine göre İngiliz ekibi Gracia’nın yerine eski teknik direktörü Quique Sanchez Flores’i getirdi.
Watford’un Flores ile iki yıllığına anlaşmaya vardığı ve resmi imzaların kısa süre içerisinde atılacağı belirtildi.
Daha önce Valencia, Benfica ve Atletico Madrid gibi kulüpleri çalıştıran Flores, 2015-16 sezonunda Watford’un hocalığını yapmış buradan ayrıldıktan sonra Espanyol ve Shanghai Shenhua’da görev yapmıştı.