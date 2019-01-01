Watford'un yeni hocası Quique Sanchez Flores oldu

Javi Garcia’nın görevine son veren Watford, eski teknik direktörü Quique Sanchez Flores ile anlaştı.

Premier Lig’de çıktığı dört maçtan yalnızca bir puan alabilen teknik direktör Javi Gracia ile yollarını ayırmıştı.

The Athletic’in haberine göre İngiliz ekibi Gracia’nın yerine eski teknik direktörü Quique Sanchez Flores’i getirdi.

Watford’un Flores ile iki yıllığına anlaşmaya vardığı ve resmi imzaların kısa süre içerisinde atılacağı belirtildi.

Daha önce , ve gibi kulüpleri çalıştıran Flores, 2015-16 sezonunda Watford’un hocalığını yapmış buradan ayrıldıktan sonra ve Shanghai Shenhua’da görev yapmıştı.