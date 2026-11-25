Watford, Sheffield United karşısındaki 4-0'lık yenilginin ardından Alessio Dionisi'nin görevine son vermesinden birkaç gün sonra Romanya'nın eski teknik direktörü Edward Iordanescu'yu takımın başına getirdi. 48 yaşındaki çalıştırıcı, Pozzo ailesinin 2012'de kulübü devralmasından bu yana göreve gelen 25. teknik direktör oldu. Iordanescu, kötü bir başlangıcın ardından Championship'te düşme hattının yalnızca üç puan üzerinde bulunan bir takımı devralıyor.

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Iordanescu: Gelecek konusunda kendime çok güveniyorum

Iordanescu, Watford'ın ligdeki son 10 maçında yedi kez yenilmesinin ardından pazar günü görevine son verilen Dionisi'nin yerini aldı. Yalnızca beş aydır görevde olan Dionisi'nin son maçı, cumartesi günü Sheffield United karşısında alınan 4-0'lık yenilgiydi. Yeni teknik direktör, kulübün resmî internet sitesine yaptığı açıklamada, "Bu kulüpte olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum" dedi.

"Takımın zor bir dönemden geçtiğini görebiliyorum ama son birkaç günde birçok maçını izledim ve gelecek konusunda kendime çok güveniyorum" diye ekledi.

18 aydan kısa sürede altıncı yeni teknik direktör

Rumen çalıştırıcı, Pozzo ailesinin 2012'de kulübü devralmasından bu yana Watford'ın 25. teknik direktörü oldu. BBC Sport'a göre Iordanescu, kulübün 18 aydan kısa sürede göreve getirdiği altıncı yeni teknik direktör. Alexandru Radu, Grzegorz Mokry ve Michele Iannucci de teknik ekibinde yer alacak.

Iordanescu'nun çarşamba günkü Blackburn Rovers ile oynanacak Championship maçını tribünden izlemesi bekleniyordu. Takımın başında ise Watford'ın eski savunmacısı Adrian Mariappa, Paul Furlong ve Lloyd Doyley ile birlikte yer alacaktı. Bu maç öncesinde Watford, oynadığı 16 maçın yalnızca dördünü kazanmış ve deplasmanda alınabilecek 24 puanın sadece birini toplamıştı.

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Kupalarla dolu kariyer

Watford, Iordanescu'nun Ekim 2025'te Legia Varşova'dan ayrılmasından bu yana üstlendiği ilk görev. Polonya'daki döneminde Polonya Süper Kupası'nı kazandı. Daha önce CFR Cluj'u Romanya lig şampiyonluğuna ve iki ulusal kupaya taşıdı; CSKA Sofya ve Steaua Bükreş'i de çalıştırdı.

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Romanya'nın başında iki buçuk yıl geçirdi ve takımı, Hollanda'ya 3-0 yenildiği Euro 2024 son 16 turuna taşıdı. Iordanescu, Romanya'yı 1994 Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkaran Anghel Iordanescu'nun oğlu.

Watford'da hedef istikrar

Iordanescu'nun ilk görevi, cumartesi günü Derby deplasmanından başlayarak Watford'ı tehlikeli bölgeden uzaklaştırmak olacak.

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2020-21 sezonunun bitiminden Iordanescu'nun gelişine kadar 12 kalıcı teknik direktör atayan kulübe istikrar getirmeyi de umacak.