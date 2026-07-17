Watanabe, bir yıl sonra Feyenoord'dan ayrılıp büyük bir servet kazanabilir

Tsuyoshi Watanabe, bu yaz Feyenoord'dan ayrılabilir. Mounir Boualin'in bildirdiğine göre, Japon savunma oyuncusu Suudi Arabistan'dan iki kulübün ilgisini çekiyor.

Geçen yıl KAA Gent'ten sekiz milyon avroya transfer edilen Watanabe, Al-Shabab FC ve Al-Taawoun FC'nin radarında.

Orta Doğu'daki kulüpler, Japon oyuncu için cüzdanlarını iyice açmak zorunda kalacak. Transfermarkt'a göre Watanabe'nin piyasa değeri şu anda 10 milyon avro.

Boualin’e göre, her iki kulüp de Watanabe’ye teklif yapıp yapmayacaklarını değerlendiriyor; Watanabe, olası bir transfer durumunda maddi açıdan büyük bir kazanç elde edebilir.

Japonya milli takımında 13 kez forma giyen oyuncu, geçen sezon Feyenoord formasıyla 39 maça çıktı. Hatta Rotterdam ekibi adına beş gol atmayı başardı.

Watanabe’nin Al-Shabab’a transfer olması halinde, Suudi Pro Ligi’nde 14. sırada yer alan takıma katılacak. Al-Taawoun ise geçen yıl ligi altıncı sırada tamamlamıştı.