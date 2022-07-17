Warren Zaire-Emery: PSG'nin kaybetmeyi göze alamayacağı bir elmas

Dünya futbolunun yükselen yıldızlarına GOAL'ün NXGN serisiyle göz atın.

PSG'nin altyapıdaki yıldızlarını A takıma dahil etme konusundaki başarısızlığına şu ana dek çok sayıda örnek verebiliriz. Dünyanın en iyi altyapılarından birine sahip olmakla övünmelerine rağmen Kingsley Coman, Christopher Nkunku ve Moussa Diaby gibi isimler gelişimlerini Parc des Princes'te değil başka takımlarda tamamladı.

Buna rağmen PSG'nin yetenek üretme başarısı duraksamadı ve son dönemde beklentileri karşılamaya en yakın isim hem kulüp hem de milli takım için orta saha resitali sunan Warren Zaire-Emery oldu.

Mart ayında 16 yaşına girmesine rağmen Haziran ayında 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Fransa Milli Takımı'nın önemli bir ismi olan Zaire-Emery, öncesinde UEFA Genlik Ligi'nde çeyrek finale yükselen PSG'nin yıldızıydı.

Zaire-Emery, Gençlik Ligi'nde kendisinden bazen üç bazen dört yaş büyük rakiplerle oynamasına rağmen orta sahadaki derin oyun kurucu rolüyle oyununu rakiplerine dikte etmeyi başardı.

Fiziksel gücü kesinlikle bu durumda önemli bir rol oynadı ancak onu gerçekten farklı kılan teknik yeteneğiydi ve bu çok erken yaşlarda belli olan bir durumdu.

Zaire-Emery'nin babası Franck bu durumu ve oğlunun oyundaki ilk adımlarını RMC Sport'a anlatırken yaşadığı şaşkınlığı gizlememişti:

"Kuzenimle bir turnuva için Trappes'e gitmiştim ve Warren'ı da yanıma almıştım. Bana doğru gelen bir top vardı ve havadan Warren'a doğru 30 metrelik bir pas attığımda sanki her gün antrenman yapıyormuş gibi topu göğsüyle kontrol etti. Kuzenimle birbirimize baktık ve gerçekten de fena değildi"

Franck Paris'in Seine-Saint-Denis semtinde amatör bir takımda olmasına rağmen aslında bir antrenördü ve Warren'ın antrenmanlarına katılmasına izin verdi:

"Yetişkin oyuncularla birlikte antrenmanlara katıldı ve yaşça ondan büyük oyuncular çalışmaları doğru yapamadığında onlara nasıl yapılacağını gösterirdi. Bunu yaparken sadece dokuz yaşındaydı"

Zaire-Emery PSG akademisine o sıralarda kaydoldu ve kendi yaşındaki oyuncular arasında oynamayı çok basit bulduktan sonra hızla U11 takımına yükseltildi.

Zaire-Emery'nin PSG'deki ilk antrenörlerinden biri olan Bafode Diakite oyuncunun varlığının takım içindeki etkisini oldukça ilginç bir şekilde açıkladı:

"Onun orada olmasının takım için çok iyi olmadığını hissettik çünkü top kaybedildiğinde Warren tüm hataları telafi ediyordu ve diğer oyuncular çok az çaba sarf ediyordu. Diğer oyunculara Warren'in bu takımın itfaiyecisi olmadığını hatırlatmak zorunda kaldık"

Zaire-Emery PSG'deki yedi yılı boyunca kendi yaş grubunun üzerinde oynamaya devam etti ancak onun gerçekten göze çarpmasını sağlayan şey 2021 yazında U19 kadrosuna dahil edilmesiydi.

Gençlik Ligi'ndeki performansı organizasyondaki orta sahalar arasında en iyilerden biriydi ve belki de en iyi anı PSG'nin 2-0 geride olduğu Club Brugge maçında 55. dakikada oyuna girmesiydi.

Son 16 bileti için sadece bir galibiyet yeterli olacaktı ve Zaire-Emery öne bir gol attı ardından da diğer golün hazırlayıcısı oldu ve takımının 3-2'lik geri dönüşünde başrolü oynadı.

Büyük bir Avrupa kulübünde görev yapan bir gözlemci Zaire-Emery hakkında uzman görüşü ararken GOAL'e verdiği demeçte oyuncunun teknik özelliklerine vurgu yaptı:

"Sağ ayaklı ancak iki ayağıyla da oynayabilir. Çok iyi bir ilk dokunuşu var ve bu en güçlü yanlarından biri. Hangi yöne baktığından bağımsız olarak sahada çok rahat. Bu da 6 ve 8 numara oynayabilmesi açısından çok önemli. Hassas isabet yeteneğine ve mükemmel bir pas kalitesine sahip. Zor pasları açıları ve mesafeleri önemsemeden atabiliyor. Ayrıca harika bir bitiriciliğe sahip ve ceza sahası dışından da şut çekebiliyor. Bu da hücum için de bir tehdit olabileceği anlamına geliyor. O eksiksiz bir oyuncu"

Bu şut yeteneği İsrail'deki U17 Avrupa Şampiyonası'nda da kendisini gösterdi ve Fransa'nın yarı finalde oynadığı Hollanda karşılaşması öncesindeki Portekiz eşleşmesinde 30 metreden çarpıcı bir şut çekti.

Peki bundan sonra ne olacak? Zaire-Emery bu yaz PSG'nin A takım kadrosuyla Japonya'ya seyahat etmeye hazırlanıyor.

Yeni teknik direktör Christophe Galtier'in ekibi oyuncunun yeteneğinin farkında ve kamp dönüşü genç takıma dönse bile 2022-2023 sezonunda zaman zaman şans bulması bekleniyor.

Bayern Münih'in oyuncuyu transfer etme konusunda istekli olduğu biliniyor ancak 2021'in sonlarında Jorge Mendes'in menajerlik şirketiyle anlaşan oyuncu PSG ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Zaire-Emery'nin akrabalarından biri GOAL'e verdikleri demeçte oyuncunun olgunluğuna dikkat çekti:

Haberin devamı aşağıda

"Birçok genç oyuncu tanıyorum ama onun yaşında hiçbiri bu kadar ciddi değildi. İyi bir eğitim aldı ve kusursuz bir yaşam tarzına sahip. Ne zaman ve nasıl dinlenmesi gerektiğini çok iyi bilen biri"

Zaire-Emery ile ilgili beklentiler artmaya devam ettikçe bu bilgi teste tabi tutulacak ve oyun süresi hakkında herhangi bir garanti verilmese de oyuncuyu 2022-2023 sezonunda Lionel Messi'nin takım arkadaşı olarak görmek şaşırtıcı olmayacak.

Sonrasında PSG'nin oyuncunun takımda kalacağından emin olması gerekiyor. Birkaç yıl içerisinde yeterince süre alamadığı için takımdan ayrılması, PSG'nin karşılaşabileceği en büyük zorluk olabilir.