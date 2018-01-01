Wanda Nara müjdeyi verdi: Mauro Icardi, Inter'de kalmaya gönüllü!

Son yıllarda kaydettiği mesafe ile önemli forvetlerin arasına adını yazdıran Mauro Icardi, Inter'de kalıyor.

Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, Inter taraftarlarına gece yarısı müjdeyi verdi.

Real Madrid'in Cristiano Ronaldo ile yollarını ayırdıktan sonra transfer listesine aldığı ve devre arasında çok ciddi bir teklifle Arjantinli oyuncunun karşısına çıkması bekleniyordu.

Dün gece tüm bu iddialara noktayı koyan Nara, sosyal paylaşım sitesi Twitter 'dan yaptığı paylaşımla dedikoduları bitirmiş göründü.

Ünlü isim Twitter'daki paylaşımında, "Saat 00.30 ve hala yeni kontratın sayfalarını okuyorum." ifadelerini kullandı ve mesajın sonuna Icardi'yi de etiketledi.

Bu doğrultuda Inter'in Arjantinli yıldızla 2023'e kadar kontrat imzalaması ve yıllık maaşının 7 milyon euro'ya yükseltilmesi bekleniyor.

Bu sezon Inter formasıyla 18 maçta 12 gol atan Icardi harika formuyla göz dolduruyor.