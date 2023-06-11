Wanda Nara, Mauro Icardi ile Simge arasındaki aşk dedikodularına verdiği yanıtla şaşırttı

Wanda Nara, eşi Mauro Icardi'nin Simge Sağın ile aşk dedikodularının ortaya çıkmasının ardından harekete geçti.

Simge'nin Aşkın Olayım şarkısı Icardi ile özdeşleşti

İkili arasında aşk dedikodusu doğdu

Wanda Nara bu dedikoduya nokta koydu

NE OLDU? Mauro Icardi'nin gollerinin ardından NEF Stadı'nda Simge Sağın'ın Aşkın Olayım şarkısının çalmasıyla bu şarkı yalnızca Arjantinli oyuncu ile özdeşleşmekle kalmadı, aynı zamanda Icardi ile Simge arasında bir aşk dedikodusu doğurdu. Ancak Wanda Nara bu dedikoduları bitirmeye kararlı.

NE SÖYLENDİ? 10 Haber'den Müge Dağıstanlı, "Icardi-Simge buluşmasındaki Wanda Nara kanununu" yazdı. Müge Dağıstanlı'nın yazısı şu şekilde: "Simge-Icardi buluşması, futbol sezonunda finalin en merak edilen kısmıydı. 3 aydır ‘Aşkın Olayım’ şarkısıyla yakınlaşan Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ve Simge’nin buluşması 20 dakika sürdü. Ünlü topçu, yıldız popçuya ‘Uğurlusun’ dedi. Karşılığında ‘Sen de efsanesin’ cevabını aldı. Icardi’nin eşi Wanda Nara birkaç dakika sonra devreye sokacağı hamlesini çoktan hazırlamıştı. Öyle bir şey yaptı ki, herkesi şaşırttı."

"Icardi’nin şarkıyı kalp emojileriyle paylaşması, Simge’yi takipte olması, bazı karelerini beğenmesi dedikodulara neden olmuştu. Kıskançlığıyla meşhur Wanda’nın bu yüzden kavga çıkardığı, İstanbul’a geldiği iddia edildi. Ancak Wanda o geceki bir sürü video ve fotoğrafın içinden öyle birini seçip paylaştı ki, hamlesi dikkat çekti. Bu karede Icardi, çocukları ve Simge vardı. “Wanda Yenge çıldıracak” şeklindeki birkaç yorumu beğendi. Böylece “Dedikodular umrumda değil” mesajı verdi. Wanda, eşi Icardi ile Simge’nin adının aşk dedikodusuna karıştığını biliyor. Bu kareyi paylaşarak ‘Umrumda değil’ mesajını verdi. Karede Icardi’nin alyansı ve Wanda’nın eşinin hediyesi kolye dikkat çekti."