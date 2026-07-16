Walter Benítez (eski PSV oyuncusu), Crystal Palace’tan ayrılmak için her şeyi göze almaya hazır

Fransız Nice-Matin gazetesi, Walter Benítez’in Crystal Palace ile 2028 ortasına kadar süren sözleşmesini feshetmeye hazır olduğunu bildirdi. Haberlere göre, eski PSV kalecisi OGC Nice’e geri dönmeyi çok istiyor ve orada yakında kaleci pozisyonunda bir yer açılmasını umuyor.

Benítez, elbette Hollanda’da PSV’de geçirdiği dönemle tanınıyor; 2022’de kulübe katıldıktan sonra üç yıl boyunca kalede ilk tercih olmuştu. 2025’te Arjantinli oyuncu, transfer ücreti ödemeden Palace’a geçmeyi tercih etti.

İngiltere'deki macerası ise şu ana kadar pek başarılı geçmedi. 33 yaşındaki sağ ayaklı kaleci, ilk yılında kendisinden dört yaş küçük Dean Henderson'ın yedeği olarak kaldı ve bir sezon daha yedek kulübesinde çürümeyi istemiyor.

Palace formasıyla sekiz maça çıkan Benítez, 2016 ile 2022 yılları arasında 188 maçta forma giyip 54 kez kalesini gole kapatan Nice’e geri dönmeyi hedefliyor. Benítez, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmiş ve 2022’de bedelsiz olarak PSV’ye transfer olmuştu.

Nice’te ise birinci kaleci Yehvann Diouf’un geleceği konusunda belirsizlik hakim. Senegalli kaleci, play-off’lar yoluyla ve AS Saint-Étienne’i geride bırakarak Ligue 1’de kalmayı başaran Nice ile zorlu bir sezon geçirdi.

Diouf, Dünya Kupası kadrosuna seçilse de, ikinci kalecilikten üçüncü kaleciliğe geriledi. Édouard Mendy’nin sakatlığının ardından milli takım teknik direktörü Pape Thiaw, Diouf’u değil, Le Havre kalecisi Mory Diaw’ı sahaya sürdü.

Diouf, Allianz Riviera’daki geleceğinden şüphe duyduğunu belirtti; bu durum, Nice’in geleceğe odaklanmasına neden oldu. Kulüp, Benítez gibi spor projesine tamamen adanmış oyuncularla çalışmak istiyor.

Nice-Matin gazetesi, “Benítez’in Crystal Palace ile olan sözleşmesini feshetmeye ve Allianz Riviera’ya geri dönmek için maddi fedakarlıklar yapmaya hazır olduğu söyleniyor” diye yazıyor.

Kulüp, Fransa’daki transfer döneminin 1 Eylül saat 20.00’ye kadar açık olduğunu ve bu durumda sabrın erdemli bir tutum olduğunu biliyor.

Bu arada Terem Moffi, her halükarda Nice’ten ayrılacak gibi görünüyor. Bir “dizi anlaşmazlık” sonrasında kulüp, Moffi ve menajerlerine ayrılmanın en iyi seçenek olduğunu bir kez daha açıkça belirtti.

Moffi’nin Nice’teki terör saldırısının onuncu yıldönümü anma törenine davet edilmemesi de bu durumu açıkça ortaya koydu. Kevin Carlos da ayrılabilir; ancak Samsunspor ve MLS’den gelen teklifleri reddetti.