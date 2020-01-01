Walker: İnsanların sağlığı sezonu tamamlamaktan daha önemli

İngiltere'de futbol sezonunun tamamlanıp tamamlanmayacağı tartışmaları sürerken Kyle Walker'dan konuya dair net bir yorum geldi.

'nin yıldız sağ bek oyuncusu Kyle Walker, Premier Lig'de sezonun tamamlanmasını umuyor ama bunun insan sağlığından daha önemli olduğunu düşünmüyor.

Dünyayı esir alan koronavirüs salgını nedeniyle Premier Lig başta olmak üzere birçok spor organizasyonu askıya alındı. Hastalıkta kontrolün henüz sağlanamamış olması nedeniyle sezonun geçersiz sayılabileceği konuşuluyor.

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30 yıldır ilk kez lig şampiyonu olmaya çok yakın olan ve ikinci sıradaki Manchester City'nin 25 puan önünde yer alan 'un yanı sıra özellikle Şampiyonlar Ligi iddiası bulunan ve alt sıralardaki kulüpler ligin geçersiz sayılmasına şiddetle karşı çıkıyor. Ayrıca, sezonun geçersiz sayılması halinde TV yayın gelirlerinde yaşanacak kayıptan dolayı kulüplerin çoğunluğunun bu seçeneği son çare olarak gördükleri rapor ediliyor.

Daha fazla takım

Bu ihtimal Walker'a da soruldu ve Manchester City'li futbolcu bu soruya "Futbol şu an geri çekilmek zorunda çünkü futbol dünyasındaki herkesin aklındaki en son şey şu an futbol. Ailemizin ve diğer insanların ailelerinin sağlığı en önemli şey. Ben, ve tahmin ediyorum ki diğer herkes, sezonu tamamlamayı umuyoruz ama bunu yapamazsak da herkes anlamalı ki bir spor organizasyonu insanların sağlığından daha önemli değildir." yanıtını verdi.

Premier Lig kulüpleri arasında, yaz aylarında oynanacak Dünya Kupası tarzında bir mini turnuva ile sezonun geri kalan haftalarını tamamlama seçeneğinin ön plana çıktığı iddia ediliyor.