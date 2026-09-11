Spor yazarı Velid el-Ferrac, Suudi Roshn Ligi'nin yedinci hafta müsabakaları kapsamında Ittihad'ın Feyha karşısında 3-1'lik galibiyet almasını övdü ve takımın, sezon başlamadan önce kendisi için beklenen imajı değiştirmeyi başardığını vurguladı. Bazılarının Ittihad'ın yalnızca bir "onur konuğu" olacağını düşündüğünü, ancak oyuncuların hayal kırıklığına teslim olmayı reddederek Amid'in konumunu yeniden kazanmaya başladıklarını belirtti.

Velid el-Ferrac, "Rotana Sport Velid ile" programındaki konuşmasında şunları söyledi: "Ittihad kazandığında keyifler yerinde olur." Bu sözlerle, takımı galibiyet aldığında Amid taraftarlarına eşlik eden mutluluk haline işaret etti ve galibiyetin kulüp çevresindeki atmosfere açık bir şekilde yansıdığını vurguladı.

El-Ferrac, sezon başlamadan önceki beklentilerin Ittihad'ın lehine olmadığını açıkladı ve şunları söyledi: "Bu sezon onur konuğu olması ve yönetime yönelik eleştirilerin başlaması bekleniyordu, ama oyuncular hayal kırıklığını reddettiler." Takımın yanıtının sözlerle değil, sahada geldiğini vurguladı.

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Suudi spor yazarı sözlerine şunları ekledi: "Galibiyet galibiyeti getirir." Bu ifadeyle, özellikle takımın Feyha karşılaşmasını üç gole karşı bir golle sonuçlandırmayı başarmasının ardından, ardışık galibiyetlerin Ittihad'a yoluna devam etmesi için gereken güveni vermedeki önemini dile getirdi.

El-Ferrac, Ittihad'ın aldığı sonuçların kulüp taraftarlarına yeniden umut verdiğine işaret ederek şunları vurguladı: "Ittihad, ülkedeki en büyük tribüne umudu geri getiriyor." Bu mesaj, son galibiyetlerin, takımlarının rekabet edebilme kabiliyetine olan güvenini yeniden kazanmaya başlayan Amid taraftarları üzerindeki etkisinin büyüklüğünü yansıtıyor.

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El-Ferrac, Ittihad'ın önümüzdeki maçında daha büyük bir taraftar katılımı olacağını öngörerek şunları söyledi: "İnma stadındaki ilk maçta taraftarın her zamanki gibi geri döneceğini bekliyorum." Bu sözler, Feyha karşısında alınan galibiyet ve hedeflerin yükselmesinin ardından takım taraftarları arasında artmaya başlayan iyimserlik havasını yansıtıyor.

Velid el-Ferrac, sözlerini Ittihad'a karşı kişisel bir nitelik taşıyan bir mesajla noktaladı: "Ittihad'ı seviyorum, aramızda bir ömürlük bağ var." Kulüple olan uzun bağını ve Feyha'yı 3-1 yenerek olumlu sonuçlarına devam edip üç yeni puan toplayan Amid'e karşı özel duygularını vurguladı.