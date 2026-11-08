Al Ahli ile Al Nassr arasında merakla beklenen klasiko, karmaşık hesapların içine girdi. Portekizli ikili Joao Felix ve Francisco Trincao'nun, maçtan hemen önce ülkelerinin milli takımıyla uluslararası bir görevle bağlantılı olmaları nedeniyle, Suudi Roshn Ligi'nin dokuzuncu haftasından ertelenen bu karşılaşmada forma giyememe ihtimali ortaya çıktı.

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Medya mensubu Walid Al Farraj, "Rotana Sport Maa Walid" programındaki konuşmasında bu noktaya dikkat çekerek, maçın zamanlamasının her iki takımı da uluslararası ara döneminde Portekiz Milli Takımı ile önemli bir müsabakaya bağlı olan iki oyuncudan yararlanma imkânından mahrum bırakabileceğini belirtti.

Al Farraj'ın belirttiğine göre, Felix ve Trincao, UEFA Uluslar Ligi müsabakaları kapsamında 17 Kasım'da Portekiz ile Galler karşısında forma giyecek. Bu tarih, aynı ayın 20'sinde oynanması planlanan klasikodan yalnızca üç gün öncesine denk geliyor.

Bu kısa zaman aralığı, özellikle uluslararası görevin bitiş zamanı ve dönüş düzenlemelerinin yanı sıra, sezonun en önemli maçlarından birinden önce iyileşme ve hazırlanma için mevcut sürenin de işin içine girmesiyle, ikilinin karşılaşmaya yetişebilmesi konusunda soru işaretleri doğuruyor.

Felix'in yokluğu ihtimali, takımın hücum organizasyonundaki rolü göz önüne alındığında Al Nassr için olası bir darbe anlamına geliyor. Öte yandan Al Ahli de Trincao'nun zamanında gelememesi durumunda aynı durumla karşı karşıya kalabilir; böylece uluslararası katılım, her iki tarafın da hesaplarında etkili bir faktöre dönüşüyor.

Bu gelişmeler, her iki takımın taraftarının, Roshn Ligi yarışında büyük öneme sahip olan ve dokuzuncu haftadan ertelenen karşılaşmayı beklediği bir dönemde yaşanıyor. Bu durum, öne çıkan oyunculardan herhangi birinin olası yokluğunu teknik heyetler için bir endişe kaynağı hâline getiriyor.

Oyuncuların durumu henüz netleşmemiş olsa da Al Farraj'ın açıklamaları klasiko öncesinde yeni bir dosya açtı. Felix ve Trincao'nun katılımı artık Portekiz Milli Takımı'ndan dönüş zamanlamalarına bağlı hâle geldi ve tablonun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.