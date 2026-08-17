Spor yorumcusu Walid al-Farraj, Ittihad kulübü başkanı Fahd Sindi'nin geleceğine dair tartışma yarattı. Bu tartışma, "el-Amid"in özellikle Roshn Ligi'ndeki kötü başlangıcının ardından son dönemde yaşadığı taraftar tepkisi ortamında gündeme geldi.

Ittihad, turnuvanın ilk haftasında Khaleej ile 1-1 berabere kaldı. Bu maç, Emirati Al Jazira'yı AFC Elit Şampiyonlar Ligi play-off maçında dört golle mağlup ettikten sonra farklı bir başlangıç bekleyen taraftarların öfkesini daha da artırdı.

Walid al-Farraj, sosyal medya platformu X'teki resmi hesabından şunları söyledi: "Fahd Sindi'den ayrılmasını istemek için vaktimi harcamayacağım, çünkü karar onun elinde değil." Al-Farraj, Ittihad başkanının geleceğinin taraftar isteklerine ya da medya taleplerine değil, spor sektörünün yönetiminden sorumlu makamların kararına bağlı olduğunu vurguladı.

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Al-Farraj ekledi: "PIF'deki üst yönetimin ve Spor Bakanlığı'nın, kulübün ve taraftarlarının yaşadığı bu gerginlik ortamından memnun olmadığından eminim." Bu sözlerle, Ittihad içindeki mevcut durumun ilgili makamların müdahalesini ve önümüzdeki dönemde bazı kararların alınmasını gerektirebileceğine işaret etti.

Suudi yorumcu, Ittihad başkanının geleceği hakkındaki sözlerini şöyle sürdürdü: "Sindi, taraftar ve kamuoyu nezdinde yanmış bir kart." Bu sözlerle Fahd Sindi'nin, mevcut durumdan duyduğu hoşnutsuzluğun ardından kulüp içinde değişiklikler talep etmeye başlayan "el-Amid" taraftarları arasındaki popülaritesinin düştüğüne işaret etti.

Al-Farraj'ın açıklamaları, Ittihad'ın aldığı transfer ve destek dosyasına yönelik artan eleştirilerle aynı zamana denk geldi. Taraftarların bir bölümü, kulübün sezon başlamadan önce kadrosunu güçlendirmek için yeterli ölçüde hareket etmediğini düşünüyor.

Al-Farraj mesajını şöyle tamamladı: "Bu hafta mutlaka bir karar açıklanacak. Spor sektörü güvenilir ellerde." Bu açıklamalar, önümüzdeki günlerde Ittihad içinde yeni idari kararların çıkabileceğine dair spekülasyonların kapısını araladı.

Fahd Sindi'nin görevindeki geleceği şu ana kadar resmî olarak netleşmiş değil. Ancak al-Farraj'ın açıklamaları, kulübün geleceğine dair önümüzdeki günlerin getirebileceği kararları taraftarların beklediği bir ortamda, "el-Amid" yönetimini kuşatan baskıların boyutunu yansıtıyor.