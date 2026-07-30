Suudi Arabistanlı spor yorumcusu Waleed al-Farraj, Newcastle United kulübüne, Ahli takımının mevcut teknik direktörü Alman Matthias Jaissle ile anlaşmaya yaklaşması nedeniyle sert bir şekilde yüklendi.

Basında çıkan haberler, Jaissle'nin bugün perşembe günü Ahli'nin teknik direktörlüğünden istifasını sunduğunu ve gelecek sezon Newcastle United'ı, eski teknik direktörü Eddie Howe'un yerine çalıştırmak istediğini doğrulamıştı.

Al-Farraj, "X" sitesindeki kişisel hesabından paylaştığı bir gönderide şunları yazdı: "Asya Elit Ligi şampiyonu bir teknik direktörün, ligin başlamasına iki hafta kala ayrılması şok edici bir haber."

Şunları ekledi: "Jaissle'ye serbest kalma bedeli olarak 11 milyon dolar ödeyecek Newcastle gibi bir kulüpten başkasını bulamazdı. Belki de onunla 12 milyon dolara anlaşacaklar, ki bu da yıllık 23 milyon dolar demek. Bu bir yatırım yöntemi mi?"

Suudi Arabistanlı yorumcu gönderisini şöyle tamamladı: "Ahli'ye en azından maddi ve manevi tazminat ödenmeli."

Jaissle'nin 2023'ten beri Ahli'yi çalıştırdığını, onunla üst üste iki sezon Asya Elit Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandığını, ayrıca tam 9 yıl aradan sonra Suudi Süper Kupası'nı kazandığını hatırlatalım.