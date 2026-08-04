Suudi Arabistanlı spor yorumcusu Waleed al-Farraj, önümüzdeki dönemde resmi müsabakalara dönüş öncesinde Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan memnun olmadığını dile getirdi.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmiş; Uruguay ve Cape Verde ile berabere kalarak topladığı 2 puanla, İspanya'ya 4-0 kaybettikten sonra Sekizinci Grup'un son sırasında yer almıştı.

Al-Farraj, kişisel "X" hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Körfez Turnuvası ve Asya Kupası öncesindeki durumu, en azından her iki turnuvada da rekabet etme konusunda iyimser olmaya sevk etmiyor."

Suudi Arabistan Krallığı, bu yılın Eylül ve Ekim aylarında Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasına ev sahipliği yapacak; ardından da gelecek yılın başında 2027 Asya Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapacak.

Suudi Arabistanlı spor yorumcusu şunları ekledi: "Bunun ardından, Suudi Arabistan Ligi'nde yabancı oyuncu sayısını azaltma kararına bir kanaate varacağız. Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yetenek eksikliği sorununa, tüm kademelerde yabancı oyuncularla aşırı ölçüde sözleşme yapılması neden oldu."

Geçtiğimiz dönemde, Suudi Roshn Ligi'ndeki yabancı oyuncu sayısı konusunda bir tartışma yaşanmıştı. Bu sayı son dönemde artarak 10'a çıkmış; herhangi bir yaş grubundan 8 oyuncuya ek olarak, 21 yaş altından 2 oyuncu şeklinde olmuştu.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın 23 yıldır, yani tam olarak 2003 Arap Körfezi Kupası'nı kazanmasından bu yana herhangi bir kupa kaldıramadığını hatırlatmakta fayda var. O tarihten bu yana en büyük başarısı ise, Irak'a yenilmeden önce 2007 Asya Uluslar Kupası finaline yükselmesi olmuştu.