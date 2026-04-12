Walid Al-Faraj, Al-Ahly ve Mısır Futbol Federasyonu arasındaki krize sert bir soruyla müdahale etti

Suudi gazeteci Velid El-Faraj, Al-Ahly ile Mısır Futbol Federasyonu arasında, takımın Seramica Cleopatra ile oynadığı maçta hakem Mahmoud Wafa ile video yardımcı hakemler arasındaki konuşma kayıtlarına ilişkin krize ilişkin yorumda bulundu.

Al-Ahly, Mısır Ligi final turunun ilk haftasında Seramica Cleopatra ile 1-1 berabere kalmıştı. Maçın son saniyelerinde Al-Ahly penaltı talebinde bulunmuş, ancak hakem video teknolojisine başvurduktan sonra bunu reddetmişti.

Al-Ahly, Hakem Komitesi Başkanı Oscar Ruiz'in, her kulübün gerekli ücretleri ödemesi karşılığında bu hakkı olduğunu ve adalet ve şeffaflığı sağlamak için konuşma detaylarının açıklanması gerektiğini vurguladığı açıklamalarına dayanarak, resmi bir açıklamada, durumun incelenmesi sırasında maç hakemi ile video hakemleri arasındaki konuşmaların dinlenmesini talep etmişti.

Duruşmanın bugün Pazar günü yapılması planlanıyordu, ancak "Futbol Federasyonu tarafından yasal olarak katılımına izin verilen kişilerin bulunmaması" gerekçesiyle duruşma yapılmadı.

Walid Al-Faraj, "X" platformundaki hesabından attığı bir tweet'te şunları söyledi: "Mısır'ın Al-Ahly kulübü, Al-Ahly ile Ceramica arasındaki maçın VAR odası kaydını dinlemek istedi. Futbol Federasyonu bunu kabul etti, ancak futbol direktörü ve antrenörün hazır bulunmasını şart koştu. Oysa Al-Ahly kulübü, yönetim kurulu üyesi, eski bir hakem ve ses teknisyeninin katılımını istiyordu."

Ve şöyle devam etti: "Mısır Futbol Federasyonu'nun Al-Ahly kulübü heyetinin girişini neden reddettiğini anlamıyorum... Kayıtta bir şey mi var?".

Al-Ahly heyeti, Sayed Abdel Hafiz başkanlığında, kulübün medya direktörü Jamal Jabr, bir ses uzmanı ve eski bir hakem uzmanı ile birlikte Federasyon merkezine geldi, ancak oturumun yapılamayacağı bildirildi.

Futbol Federasyonu, maçla ilgili teknik ve idari kadrodan sadece iki kişinin katılımının gerekli olduğunu, ancak bunların teknik alanda bulunma izni olan kişiler olması şartıyla olduğunu belirtmişti.

(Ayrıca okuyun)... "Ağlamaya başladı"... Arjantinli yıldız, Dünya Kupası'nı kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya