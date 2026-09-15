Wales - Norveç biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Galler, UEFA Uluslar Ligi'nde yeniden en üst lige döndü. Ejderhalar, turnuvanın son edisyonunda yenilgi yüzü görmedi; maçlarının üçünü kazanıp üçünü berabere tamamladı ve grubunu lider bitirdi. Yaklaşan karşılaşmaları için biletlerinizi bugün ayırtın.

Portekiz ve Danimarka deplasmanlarında oynayacağı iki zorlu UEFA Uluslar Ligi maçının ardından Galler, lig aşamasının 3. maç gününde 1 Ekim Perşembe günü Norveç'i ağırlamak üzere sahasına dönecek.

Galler, lig aşamasında üç rakibin tamamıyla iç saha ve deplasmanda oynayacak (toplam altı maç) ve ilk iki sıradaki takımlar mart ayında çeyrek finale yükselecek.

GOAL, Galler-Norveç UEFA Uluslar Ligi maçının biletlerini hemen şimdi nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın almak için en iyi yerler dahil olmak üzere, sizler için derledi.

Galler - Norveç UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

Galler - Norveç maçı, 1 Ekim Perşembe günü Cardiff'teki Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşmanın planlanan başlama saati 19.45 (BST).

UEFA Nations League A - Hafta 3 1 Eki 2026 - 14:45 Cardiff City Stadium

Galler - Norveç UEFA Uluslar Ligi bileti nasıl alınır?

Galler - Norveç UEFA Uluslar Ligi maçı için resmi biletler, FAW eTickets Portal üzerinden çevrimiçi olarak satışa sunuldu.

FAW, bilet satışlarını iki aşamaya böldü:

Öncelikli satış : 2026-28 Red Wall üyeleri için 11 Eylül Cuma günü saat 12.00'de başladı ve her üye en fazla 4 bilet satın alabildi.

Genel satış : Genel kamuya yönelik olarak 16 Eylül Çarşamba günü saat 12.00'de başladı ve satın alma başına en fazla 10 bilete izin verildi.

Norveçli deplasman taraftarları için biletler, Norveç Futbol Federasyonu (NFF) aracılığıyla tahsis edildi.

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili transferler: StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı tarafından güvence altına alınır ve bu da alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve maç günü öncesinde zamanında ulaşacağı konusunda güven verir.

Galler - Norveç UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

Galler - Norveç UEFA Uluslar Ligi maçı için resmi bilet fiyatları yetişkinler için 30,00 £'dan, gençler (16 yaş ve altı) için ise 9,50 £'dan başladı.

Galler Futbol Federasyonu (FAW), tek maç biletlerini oturma alanının görüş açısına göre üç farklı fiyat kategorisine ayırıyor.

Kategori 1 (Premium / Longside) : Bu premium koltuklar, sahanın ana taç çizgileri boyunca uzanır. Buna, aksiyonun en dengeli görüntüsünü sunan Grandstand (West) ve Ninian Stand (East) dahildir. (Fiyat aralığı: 15-40 £)

Kategori 2 (Standard / Corners) : Bu standart koltuklar, kenar çizgileri ile kale arkalarının birleştiği noktalarda konumlanır ve sahayı çapraz açıdan görme imkanı sunar. (Fiyat aralığı: 10-35 £)

Kategori 3 (Family Stand / Shortside) : Bunlar kalelerin arkasında yer alır. Buna, sesli taraftar gruplarına ev sahipliği yapan Canton Stand ve belirlenmiş Family Stand dahildir. (Fiyat aralığı: 5-30 £)

Ek bilgi için maç tarihi yaklaştıkça milli takımın resmi sitelerini, güncel bulunabilirlik için ise StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Cardiff City Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Cardiff City Stadyumu, Galler'deki önemli spor tesislerinden biridir ve hem Cardiff City Football Club'ın hem de Galler milli futbol takımının evi olarak hizmet vermektedir. Resmi olarak 2009'da açılan stat, 33.280 seyirci kapasitesiyle Principality Stadium'un ardından Galler'in en büyük ikinci stadıdır.

Cardiff City, 99 yıl boyunca efsanevi ve ürkütücü Ninian Park'ta oynadı. 2000'lerin başına gelindiğinde eski stat demode kalmıştı ve kulübün modernleşmesine yardımcı olması amacıyla tamamı koltuklu yeni bir arena planları onaylandı.

İnşaat 2007'de eski Leckwith Athletics Stadium sahasında başladı ve projenin maliyeti yaklaşık 48 milyon £ oldu. Yeni Cardiff City Stadyumu kapılarını Temmuz 2009'da İskoç kulübü Celtic'e karşı oynanan ve 0-0 sona eren hazırlık maçıyla açtı.

Cardiff City Stadyumu'nda unutulmaz anlar

Belçika destanı (2015) : Galler, efsanevi Gareth Bale golü sayesinde Belçika'yı 1-0 mağlup etti, 33.280 ile stadyum seyirci rekoru kırıldı ve bu sonuç tarihi Euro 2016 yolculuğunun önünü açtı.

Dünya Kupası elemeleri (2022) : "The Red Wall", projektörler altında tüm gücüyle tezahürat yaparken Galler Ukrayna'yı 1-0 mağlup etti ve böylece 64 yıl sonra ilk FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Real Madrid ve UEFA Süper Kupa (2014) : Stat, UEFA Süper Kupa'ya ev sahipliği yaptığında sahnenin merkezine çıktı. Real Madrid, Sevilla'yı 2-0 yenerken süper yıldız Cristiano Ronaldo Cardiff çimlerinde iki golü de attı.

Rock and Roll: Elbette stat sadece spor için kullanılmıyor. Stadyum aynı zamanda önemli bir konser mekanı ve Bon Jovi, Elton John, Rod Stewart ile Stereophonics dahil dev müzik isimlerine ev sahipliği yaptı.

Nasıl gidilir?

Trenle: Cardiff merkezinden stada ulaşmanın en kolay yollarından biri.

Ninian Park Station - Bu, stadyum kapılarına sadece 5 dakikalık yürüme mesafesindeki en yakın istasyondur.

Grangetown Station - Stada sadece 10 dakikalık yürüme mesafesinde olan bir başka mükemmel seçenek.

Otobüsle: Cardiff'te doğrudan statın yanında duran düzenli otobüs hatları bulunur.

Maç günü ringi (Hat 95) - Futbol sezonu boyunca Cardiff Bus özel ring seferleri düzenler. Bu seferler, başlama düdüğünden 2 saat önce başlayarak her 15 dakikada bir çalışır ve şehir merkezindeki Wood Street'ten (Durak JB) kalkar.

Standart hatlar - Şehir merkezinden 1, 2, 95 veya 95A numaralı otobüslere binebilirsiniz. Sloper Road veya ASDA Leckwith Road durağında inin.

Arabayla: Stat, CF11 8AZ posta kodunda yer alır ve otoyoldan kolayca ulaşılabilir.

Yol tarifi - M4 otoyolundan 33 numaralı kavşakta çıkın. Cardiff/Barry yönüne giden A4232 çift şeritli yolunu takip edin, ardından stat yönlendirmesi bulunan B4267 çıkışına sapın.

Otopark - Güvenlik gerekçesiyle stat otoparkları genellikle maçın başlama saatinden 60 dakika önce kapanır. Yakındaki perakende park alanına park etmekten kaçının; burada sıkı bir 90 dakikalık sınır uygulanır ve maç günlerinde yoğun şekilde ceza kesilir.

Galler - Norveç UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Galler - Norveç: Son form durumu

FIFA sıralaması: Galler (#38) - Norveç (#19)

Galler şu anda 4 maçtır kazanamıyor. Mart ayında play-off'larda Bosna-Hersek tarafından Dünya Kupası hayalleri sona erdirildikten sonra Kuzey İrlanda ve Gana ile oynadığı iki hazırlık maçında berabere kaldı ve Romanya'ya kaybetti.

Norveç, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki yaz performansının moraliyle geliyor. Çeyrek final aşamasına ulaşarak küresel sahnedeki önceki tüm çabalarını geride bıraktı. Norveç'in son sekiz maçının her birinde en az 2 gol atıldı ve bu karşılaşmaların hiçbirinde kalesini gole kapatamadı.

Galler - Norveç: Son maçlardaki karşılıklı rekabet karnesi

Galler ile Norveç arasındaki tüm zamanlardaki rekabette 11 maçta Norveç'in 4, Galler'in 3 galibiyeti ve 4 beraberlik bulunuyor. Bu karşılaşmalarda Norveç 15, Galler ise 14 gol attı.

Takımlar arasındaki son maç 2011'de oynandı ve Galler, Cardiff City Stadyumu'ndaki hazırlık maçında Norveç'i rahat bir şekilde 4-1 mağlup etti. Gareth Bale skoru voleyle açtı, ardından mevcut Galler teknik direktörü Craig Bellamy'nin falsolu vuruşu geldi. Norveç, Erik Huseklepp ile farkı bire indirdi ancak son bölümde oyuna sonradan giren Sam Vokes'un attığı iki gol Ejderhalar'a net bir galibiyet getirdi.