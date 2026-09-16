Galler, 4 Ekim 2026'da Cardiff'teki Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak heyecan verici UEFA Uluslar Ligi grup aşaması karşılaşmasında Danimarka ile karşı karşıya gelecek. D Grubu'ndaki bu yüksek profilli mücadele, turnuvada kritik puanları almak isteyen iki dinamik Avrupa ekibini karşı karşıya getiriyor.

GOAL, Cardiff City Stadyumu'nda yerinizi almanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm önemli ayrıntıları sunuyor. Resmî bilet satış noktalarını, ikincil pazar seçeneklerini, fiyat bilgilerini ve biletlerinizi bugün nasıl alabileceğinizi keşfedin.

Galler - Danimarka UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Galler - Danimarka maçı, 1 Ekim 2026 Perşembe günü BST ile 19.45'te Cardiff'teki Cardiff City Stadyumu'nda başlayacak.

UEFA Nations League A - Hafta 4 4 Eki 2026 - 14:45 Cardiff City Stadium

Galler - Danimarka biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, Galler millî takımının iç saha maçlarındaki birincil satışları yürüten Galler Futbol Federasyonu'nun (FAW) bilet portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Resmî portal, ön satış ve genel satış dönemlerinde nominal değerli biletleri almak için başvurmanız gereken ilk adrestir.

Resmî sitedeki ilanlar tükenmişse, Ticombo gibi ikincil platformlar tercih edilebilir.

Galler - Danimarka biletleri ne kadar?

Resmî FAW bilet portalındaki standart bilet fiyatları, genellikle kalelerin arkasındaki genel giriş tribünleri için 35 €'dan başlıyor; fiyatlar koltuk kategorisine ve Cardiff City Stadyumu içindeki konuma göre artıyor.

Ticombo gibi ikincil pazarlarda ise bilet fiyatları şu anda koltuk başına 58 €'dan başlıyor; nihai fiyatlar tribün bölümü, konum ve anlık piyasa talebine göre değişiklik gösteriyor.

Galler - Danimarka UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Galler - Danimarka form durumu

Galler, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; 11 gol atıp sekiz gol yedi. Takımın son maçı, haziran ayında Romanya'ya karşı oynanan hazırlık karşılaşmasında alınan 2-1'lik yenilgiydi. Bundan önce Gana ve Kuzey İrlanda ile 1-1 berabere kaldı, Dünya Kupası elemelerinde Bosna-Hersek'e toplamda 1-1 ile kaybetti ve bir önceki eleme turunda Kuzey Makedonya'yı 7-1 mağlup etti.

Danimarka, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı; sekiz gol atıp sekiz gol yedi. Takımın son maçı, DR Kongo ile oynanan hazırlık maçında alınan 0-0'lık beraberlikti. Bundan önce Dünya Kupası elemelerinde Çekya'ya toplamda 2-2 ile elendi, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi, İskoçya'ya 4-2 kaybetti ve Belarus ile 2-2 berabere kaldı.

Galler - Danimarka: Son kafa kafaya eşleşmeler

Galler ile Danimarka arasındaki son karşılaşma, Haziran 2021'de Euro 2020'de oynandı ve Danimarka Amsterdam'da 4-0 kazandı. Kayıtlardaki son dört maçta Danimarka üç, Galler ise bir galibiyet aldı; beraberlik çıkmadı. Danimarka, 2018 UEFA Uluslar Ligi B'de 2-0 ve 2-1'lik galibiyetler elde ederken, veri setinde Galler'in tek galibiyeti Kasım 2008'deki bir hazırlık maçında geldi.



