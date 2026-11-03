Suudi Arabistanlı spor yorumcusu Walid el-Ferrac, 2027 Asya Uluslar Kupası'nın ertelenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu kararın Roshn Ligi'ne nefes aldıracağını belirtti.

Asya Futbol Konfederasyonu, bugün salı günü, Ocak 2027'de başlaması planlanan Asya Uluslar Kupası'nın ertelendiğini ve aynı yılın Aralık ayı itibarıyla düzenleneceğini açıkladı.

El-Ferrac, "X" sitesindeki kişisel hesabından yaptığı paylaşımda bu kararı yorumlayarak şöyle dedi: "Asya Kupası'nın 11 ay ertelenmesi, Suudi futbol müsabakalarına; oyuncuların, teknik direktörlerin, hakemlerin, taraftarların, medyanın ve ligdeki lojistik hizmetlerden sorumlu kişilerin maruz kaldığı o korkunç baskıdan sonra bir nefes alma fırsatı verdi."

Şunları ekledi: "Her 3 günde bir maç oynanması oyunun tadını kaçırdı, nitelik yerine nicelik ön plana çıktı. Belki hayırlısı olur, lig nefes alıyor ve tesisler normal şekilde tamamlanıyor. Alarm durumu sona erdi, artık rahatça çalışıyoruz."

Roshn Ligi birliği, Asya Kupası'nın ertelenmesi kararının çıkmasının hemen ardından, maçları sıkıştırmaya ihtiyaç kalmadan yeterli zaman oluştuğu için müsabakanın on üçüncü haftasını daha ileri bir tarihe ertelemeye karar vermişti.