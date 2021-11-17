Theo Walcott, Juventus’un gözden çıkardığı Aaron Ramsey’nin Arsenal’e dönmeye sıcak bakabileceği görüşünde olduğunu açıkladı.

Arsenal’de 11 sezon geçiren Ramsey,2019’da sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübüne veda etmiş ve bedelsiz transferi sonucunda Juventus’un kadrosuna dahil olmuştu.

İtalyan devinde beklentilerin uzağında kalan Galli oyuncu, 2021-22 sezonunda sadece beş maçta süre alabildi. Bunun ardından Ramsey’nin Juventus’tan ayrılması bekleniyor.

Juventus’un Ramsey planı

GOAL, Juventus’un Ramsey’yi ihtiyaç fazlası oyuncu olarak belirlediğini ve devre arası transfer dönemi için alternatif arayışlarına başladığını yazmıştı.

30 yaşındaki oyuncunun adı Everton ve Newcastle’la ciddi şekilde anılıyor ancak Ramsey’ninyıllık 7 milyon euro değerindeki maaşı bu transferde bir engel oluşturabilir.

Walcott’tan Arsenal tavsiyesi

Arsenal’de Ramsey ile birlikte 10 yıl geçiren Walcott, talkSPORT’a konuştu ve başarılı oyuncunun Arsenal’e dönme ihtimaline sıcak bakabileceğini söyledi:

“Bir yoluna bakacağım, onu arayacağım vePremier Lig’e dönmek isteyip istemediğini soracağım.”

“Onun lige dönmesi güzel olurdu. Onun da bunu istediğini düşünüyorum. Aklımın bir köşesinde, Ramsey’nin Arsenal’e dönmek istediği düşüncesi var.”

“Galler’le oldukça iyi bir performans gösterdi. İtalya’da ise insanlar onun bu yeteneklerini pek göremediler.”

“Ama o bir lider. Hâlâ ülkesi için oynamaya devam ediyor. Premier Lig’e dönmek onun için harika olurdu.”

“Ronaldo da döndü, tüm bu isimlerin Ada’ya dönmesini istiyoruz.”

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