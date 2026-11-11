Fas Milli Takımı, Nijer ile oynayacağı iki maç öncesi hazırlıklarında büyük bir darbe aldı. Orta saha oyuncusu Neil El Aynaoui'nin sakatlık nedeniyle yokluğunun kesinleşmesinin ardından teknik direktör Mohamed Ouahbi, yerine Fas Milli Takımı kadrosuna Fransız ekibi Strasbourg'un oyuncusu Samir Mourabit'i çağırmaya karar verdi.

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Fas Futbol Federasyonu, internet sitesinde bugün çarşamba günü yayımladığı açıklamada, El Aynaoui'nin hazırlık kampına ayak bileğinde bir rahatsızlıkla katıldığını, ardından salı günü milli takımın sağlık ekibinin gözetiminde ayrıntılı bir tıbbi değerlendirme ve ek tetkiklerden geçtiğini belirtti.

Tetkiklerin sonuçları, orta saha oyuncusunun önümüzdeki iki maçı ideal fiziksel koşullarda oynayamayacağını ortaya koydu. Bu durum, teknik heyeti, oyuncu ve kulübüyle istişare ederek, tedavi programını sürdürmesi ve sakatlığından toparlanması amacıyla hazırlık kampından ayrılmasına izin vermeye yöneltti.

Buna karşılık Vahbi, Nijer ile oynanacak iki karşılaşma öncesi milli takım listesinde yapılan ilk değişiklikte, El Aynaoui'nin yokluğunu telafi etmek üzere Strasbourg oyuncusu Samir Mourabet'i Fas Milli Takımı'na davet etti.

Fas Milli Takımı, hazırlıklarını Muhammed VI Futbol Kompleksi'nde sürdürüyor. Oyuncular bugün yerel saatle (Fas saati) 11.30'da başlayan ve fiziksel, teknik ve taktiksel yönlere odaklanan bir sabah antrenman seansı yaptı; akşam saat 18.00'de de ikinci bir seans gerçekleştirecekler.

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Fas, yarın perşembe günü Dârülbeyza'daki Muhammed V Spor Kompleksi'nde akşam saat 18.00'den itibaren bir başka antrenman seansı daha gerçekleştirecek. İlk 15 dakika, saat 17.45'ten itibaren basına açık olacak.

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Fas Milli Takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin Birinci Grubu'nda, ilk turda Gabon'u 2-0 ve ikinci turda da aynı sonuçla Lesotho'yu mağlup ederek elde ettiği 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Buna karşılık Nijer, 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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Muhammed Vahbi, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında 13 ve 17 Kasım tarihlerinde üçüncü ve dördüncü turlarda oynanacak Nijer ile iki maç için 26 oyuncudan oluşan bir liste açıklamıştı. Listede bazı isimler geri dönerken, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ın kanat oyuncusu Eyüp Oufkir de davet edilmişti.

Fas Milli Takımı'nın Nijer ile oynayacağı iki maç için son değişiklikten sonraki listesi şu şekilde:

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- Kaleciler: Yassine Bounou, Munir Mohamedi, Ahmed Reda Tagnaouti, Alaa Belaarouch.

- Defans: Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Soufiane El Karouani, Nayef Aguerd, Redouane Halhal, Issa Diop, Abdelhamid Aït Boudlal, Achraf Hakimi, Ali El Maâmari.

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- Orta saha: Ayoub Bouaddi, Samir Mourabet, Oussama Targhalline, Bilal El Khannous, Reda Belahyane, Amine Sbai, Abdallah Ouazzane.

- Hücum: Brahim Díaz, Jasim Yassine, Abde Ezzalzouli, Eyüp Oufkir, Yasser Zabiri, Youssef En-Nesyri.