Fas Milli Takımı'nın teknik direktörü Mohamed Ouahbi, bugün çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, kasım ayındaki kampa hazırlık amacıyla açıklanan Fas kadrosu sonrasında birçok önemli konuya değindi. Söz konusu kampta, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında 13 ve 17 Kasım tarihlerinde Nijer'e karşı iki maç oynanacak.

Faslı teknik direktör, önceki kamplardaki yokluğunun ardından Youssef En-Nesyri'nin kadroya yeniden çağrılmasının nedenlerine değindi; ayrıca kulüplerinde yeterli oyun süresi alamayan oyuncuların çağrılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi, Brahim Diaz'ın Real Madrid'deki durumundan bahsetti ve başta Azzedine Ounahi, İsmail Saibari, Soufiane Rahimi ve Ayoub El Kaabi olmak üzere bazı temel oyuncuların sakatlıklarındaki gelişmeler hakkında konuştu.

Ouahbi, En-Nesyri'nin dönüşünün nedenlerini açıklıyor

Mohamed Ouahbi, Youssef En-Nesyri'nin milli takım kadrolarında yer almamasına rağmen son dönemde teknik ekibin planları dışında olmadığını ortaya koydu ve teknik ekibin Faslı forvetin Ittihad Jeddah serüveni boyunca kendisini sürekli takip ettiğini vurguladı.

Ouahbi bu konuda, Faslı "El Botola" sitesinin aktardığına göre şunları söyledi: "En-Nesyri zaten geniş kadromuzun içinde yer alıyor ve tıpkı tüm oyuncular gibi kendisini ilk günden beri sürekli takip ediyoruz. İttihad'la oynadığı tüm maçlarını, ister AFC Şampiyonlar Ligi'nde, ister kupada, ister ligde olsun izledik. Her hafta maçlarını izlemeye özen gösteriyoruz ve kendisi en başından beri takibimizden hiç çıkmayan bir oyuncu."

Şöyle ekledi: "Son dönemde başka oyunculara, özellikle de son Dünya Kupası'nda onunkine benzer özelliklere sahip forvetlere yönelmeye karar verdik. O günden bu yana bir hazırlık kampı yaptık ve bugün En-Nesyri'nin özelliklerinin bize, özellikle de Nijer gibi bir takım karşısında katkı sağlayabileceğini görüyoruz."

Mazraoui ve oyun süreleri: Ouahbi eleştirilere yanıt verdi

Ouahbi, kulüplerinde düzenli oynamamalarına rağmen bazı oyuncuların çağrılmasına yönelik eleştirilere değinerek, oyun süresinin Fas Milli Takımı'nı temsil etmeyi hak eden oyuncuları belirlemede tek ölçüt olamayacağını vurguladı.

Faslı teknik direktör bu eleştirilere yanıt olarak şunları söyledi: "Oyuncu seçimi söz konusu olduğunda, internette oyun sürelerine bakmamız, ardından en çok süre alan oyuncuları çağırıp Fas Milli Takımı'nı oluşturmamız yeterli olurdu. Ama milli takım oyuncularını seçmede tek ölçüt bu olsaydı, benim bu görevde bulunmama gerek kalmazdı."

Teknik seçimlerin uyum ve taktikle ilgili başka unsurlara bağlı olduğunu açıklayarak şunları ekledi: "Dikkate alınması gereken başka şeyler var; bunların arasında oyuncular arasındaki uyumu sağlamak ve oyun tarzımıza uygun unsurları seçmek yer alıyor. Çünkü net bir taktik anlayışımız var ve rakibin kimliği ne olursa olsun nasıl oynamak istediğimizi çok iyi biliyoruz."

Ouahbi, takımıyla sınırlı süre almasının kadroya çağrılmasına dair soru işaretleri yarattığı Noussair Mazraoui örneğine değinerek şöyle dedi: "Takımıyla fazla oynamayan Mazraoui'den bahsediyorsunuz, ama Fas Milli Takımı'yla oynadığı maçları izlemeniz yeterli. Eğer kulübünde az oynadığı için artık milli takımı temsil edecek seviyeye sahip olmadığını söylüyorsanız, tüm saygımla, bu görüşe cevap veremem."

Faslı bek oyuncusunu savunarak şöyle devam etti: "Mesele yalnızca rakamlar ya da hesaplar değil, aynı zamanda oyuncunun nitelikleri ve milli takımı ne kadar daha güçlü kılabileceğiyle de ilgili. Mazraoui, çeşitli turnuvalarda Fas Milli Takımı'yla iyi performanslar sergiledi ve her zaman beklentileri karşıladı."

Bu konuyu, herhangi bir oyuncunun kulübündeki sürelerinin azalmasının mutlaka milli takımdaki yerini kaybetmesi anlamına gelmediğini vurgulayarak kapattı ve şunları açıkladı: "Bir oyuncunun takımıyla seviyesi biraz düştü diye onu çağırmayı bırakmak mantıklı değil, çünkü her oyuncunun milli takıma ne sunabileceğini çok iyi biliyoruz."

Brahim Diaz: Real Madrid'de daha fazla oynama isteği

Ouahbi ayrıca, İspanyol kulübüyle fazla oyun süresi alamaması nedeniyle Brahim Diaz'ın Real Madrid'deki durumundan da bahsetti ve oyuncunun daha fazla oynamak istediğini, ancak Fas Milli Takımı'na katıldığında seviyesi konusunda herhangi bir endişe duymadığını vurguladı.

Ouahbi şöyle dedi: "Gerek bizim için gerekse onun için, Brahim daha fazla oyun süresi almak istiyor. Real Madrid'de daha fazla oynamak istiyor, ancak dünyanın en iyi kulüplerinden birinde oynuyor ve orada rekabet oldukça güçlü."

Şöyle ekledi: "Ancak seviyesi konusunda endişe duymuyoruz, çünkü Fas Milli Takımı'na katıldığında bizimle olmaktan çok mutlu oluyor ve büyük bir heves ile elindeki her şeyi ortaya koyma isteği gösteriyor."

Fas Milli Takımı teknik direktörü, Diaz'ın milli takımla oynadığı maçları değerlendirerek üstün performanslar sergilemesini ve bunun kendisine Real Madrid'de daha fazla fırsat elde etmesinde yardımcı olmasını umduğunu dile getirerek şunları söyledi: "Bu yüzden onu desteklemeye devam edeceğiz ve inşallah bizimle büyük maçlar çıkarmasını diliyoruz ki Real Madrid'e dönebilsin ve daha fazla oyun süresi alabilsin. Çünkü teknik direktörlerin seçimlerine müdahale edemem; her teknik direktörün aradığı kendi çözümleri vardır."

Sakatların durumu ve dörtlünün dönüş tarihi

Öte yandan Ouahbi, Azzedine Ounahi, İsmail Saibari, Soufiane Rahimi ve Ayoub El Kaabi'nin sağlık durumuyla ilgili Fas taraftarına güvence verdi ve bu oyuncuların Afrika Uluslar Kupası öncesinde hazır hale gelebileceklerine dair iyimser olduğunu belirtti.

Fas Milli Takımı teknik direktörü, oyuncuların dönüşü için kesin bir tarih belirleyemeyeceğini açıkladı ve sakatlıkların koşullarının ve rehabilitasyon aşamalarının farklı olması nedeniyle iyileşme süresini kestirmenin doktorlar için bile zor olduğuna işaret etti.

Ouahbi şöyle dedi: "Onlarla iletişim halindeyim, zor dönemlerden geçiyorlar; rehabilitasyon aşaması boyunca onları desteklemeye ve yanlarında olmaya devam ediyoruz, daha güçlü bir şekilde geri dönecekler."

Milli takımın, sakat oyunculardan bazılarının hizmetine önümüzdeki mart ayında yeniden kavuşabileceğini ekleyen Ouahbi, teknik ekibin oyuncuların durumundaki gelişmeleri sürekli takip ettiğini ve yokluklarını kalıcı bir sorun olarak görmediğini vurguladı.

Faslı teknik direktör, sakatlıkların teknik ekibi alternatif çözümler aramaya ve başka oyuncuları denemeye zorladığını, bunun yeni oyunculara yeteneklerini kanıtlama fırsatı verdiğini ve aynı zamanda grup içindeki rekabet seviyesini yükseltmeye yardımcı olduğunu değerlendirdi.

Ouahbi, sakatlıkların futbolun bir parçası olduğunun altını çizerek, dört oyuncunun yokluklarının milli takımın kıtasal turnuvaya yönelik hazırlıklarını etkilememesi için Afrika Uluslar Kupası öncesinde geri döneceklerine olan güvenini dile getirdi.