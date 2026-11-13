Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Mohamed Wahbi, Fas'ın Nijer Milli Takımı'na karşı oynayacağı beklenen karşılaşmada sahaya süreceği resmi kadroyu açıkladı. Fas sokaklarının büyük bir heyecanla beklediği bu maç, milli takımın yolculuğundaki önemi ve taraftarların tarih yazmaya devam eden bir nesli görme arzusu nedeniyle ayrı bir anlam taşıyor.

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Vahbi'nin açıkladığı kadro, deneyim ile gençliği, son yıllarda Fas'ın şanını inşa eden isimlerle kendini kanıtlamaya ve Aslanlar'ın kadrosunda asli bir yer kapmaya çalışan yeni yüzleri harmanlayan özenle düşünülmüş bir karışım olarak geldi.

Fas Milli Takımı kadrosunda yer alan isimler şunlar:

Kaleci: Yassine Bounou.

Defans: Issa Diop - Nayef Aguerd - Noussair Mazraoui - Achraf Hakimi.

Orta saha: Ayyoub Bouaddi - Oussama Targhaline - Yassir Zabiri.

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Hücum: Bilal El Khannous - Brahim Diaz - Abde Ezzalzouli.

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Vahbi kalede, büyük deneyime ve kritik kurtarışlara sahip, Fas Milli Takımı'nın en önemli dayanaklarından biri olmayı sürdüren ve büyük maçlardaki ilk güvence supabı olan dev Yassine Bounou'ya güvendi.

Defans hattında ise Vahbi, özellikle Hakimi ve Mazraoui'nin kanatlardan öne çıkma ve fark yaratma kabiliyetiyle birlikte, defansif sağlamlık ile hücum gücünü bir araya getiren bir dörtlü seçti.

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Orta sahada ise Aslanlar'ın teknik direktörü, hareketlilik, yüksek baskı ve hatları birbirine bağlama yeteneği üzerine net bir bahis oynayarak ikili ile çıktı; ayrıca Fas taraftarları önünde kendilerini gösterme konusunda büyük hırs taşıyan genç unsurlara da fırsat tanıdı.

İleri uçta ise kadro, bu karşılaşmada Aslanlar'ın hücumuna liderlik edecek ve golcülük kabiliyetlerini kanıtlamak için altın bir fırsat yakalayacak genç forvet Yassir Zabiri'nin arkasında Bilal El Khannous, Brahim Diaz ve Abde Ezzalzouli üçlüsünün varlığıyla tam anlamıyla hücumcu bir görünümde geldi.

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Bu kadro, defans ile hücum arasındaki dengeye, kritik anlarda büyük isimlere güvenmeye ve Fas futbolunun geleceğini temsil eden yükselen yeteneklere kapı aralamaya dayanan Vahbi felsefesini yansıtıyor.

Fas Milli Takımı, kulüplerinde büyük bir form döneminden geçen Achraf Hakimi ve Brahim Diaz ikilisine çok güveniyor; bu ikiliden, Nijer defansı karşısında ister kanatlardan yapacakları akınlarla ister kritik paslar ve ceza sahası dışından atışlarla olsun, ilk tehlike kaynağı olmaları bekleniyor.

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Fas taraftarı ayrıca, Aslanlar'ın yeni neslini temsil eden ve Fas Milli Takımı'nın tek bir nesle dayanmadığını, aksine zirvede kalmayı sürdürebilecek geniş bir yetenek tabanına sahip olduğunu kanıtlama görevini omuzlarında taşıyan genç üçlü Bouaddi, Targhaline ve El Khannous'un ortaya koyacaklarını da bekliyor.

Diğer yandan Nijer Milli Takımı maça, defansif organizasyon ve kontra ataklara dayanarak, Aslanlar'ın defansındaki herhangi bir hatayı değerlendirmeye çalışıp Afrika kıtasının en güçlü milli takımlarından biri karşısında sürpriz yapma hırsıyla çıkıyor.

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Maç, büyük bir taraftar ve medya ilgisine mazhar oluyor; birçok takipçi bunu, Vahbi için bazı yeni taktiksel fikirleri denemek ve özellikle Fas'ın uzaklara gitmeyi hedeflediği büyük müsabakaların yaklaşmasıyla birlikte, önümüzdeki önemli maçlar öncesi bazı oyuncuların hazırlık durumunu sınamak için bir fırsat olarak görüyor.