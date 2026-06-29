Wahbi, Koman’a kayıtsız bir tavırla yanıt veriyor… Fas’ın planını iki kelimeyle özetliyor

2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda bu akşam Pazartesi günü Hollanda ile oynanacak maçtan birkaç saat önce, Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Wahbi, taktik planı sorulduğunda en kolay cevabı seçti ve basitçe şöyle dedi: "Hollanda karşısında çözümüm mü? O da Yassine Bono."

Ancak Wahbi, konuyu basitleştirmekle kalmadı, turnuvanın yeni sistemini de eleştirerek şöyle konuştu: “Bu sistem ideal mi? Emin değilim. İskoçya sonuçları hesaplayamadı, ancak son maçını oynayan takımlar bunu başardı.” Ardından alaycı bir tonla ekledi: “Şampiyonlar Ligi hariç, mükemmel bir sistem yok.”

Fas’ı en büyük favori olarak gören Hollandalı meslektaşı Ronald Koeman’ın açıklamalarına yanıt olarak Wahbi kayıtsız bir tavırla şöyle dedi: “Umurumda değil. Önemli olan sahada ne olacağı,” ve Fas milli takımının kazandığı saygıyı “yıllar süren çalışmanın meyvesi” olarak nitelendirdi.

Nadir görülen felsefi bir anında Wahbi, karşılaşmanın zorluğuna dikkat çekerek şöyle dedi: “Mesele sadece beceri, fiziksel ya da zihinsel güçle sınırlı kalmayacak, her şey önemli olacak.” Ardından Hollanda vatandaşı Faslı oyuncular konusuna değinerek şunları vurguladı: “Onlar her şeyden önce Faslıdır ve Hollanda’ya zarar vermek için değil, Fas için kazanmak isteyeceklerdir.”