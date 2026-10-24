Fas Milli Takımı'nın teknik direktörü Mohamed Ouahbi, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin üçüncü ve dördüncü haftasındaki Nijer karşılaşmalarına hazırlık amacıyla önümüzdeki kasım kampında Fas taraftarları için hücum alanında bir sürprize hazırlanıyor.

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Ouahbi, teknik direktörlük görevini devralmasından bu yana Ayoub El Kaabi, Soufiane Rahimi, İsmail Saibari ve diğerleri gibi forvet mevkisinde birçok farklı isme güvendi; ancak zaman zaman klasik bir santrforun özelliklerinden yoksun kaldı.

" Kooora "ya ulaşan bilgilere göre, Suudi Ittihad forveti Youssef En-Nesyri son dönemde Mohamed Ouahbi'nin beğenisini kazandı; bu durum, Ayoub El Kaabi'nin kadro dışı bırakılmasını sürdürme yönündeki güçlü isteğin de etkisiyle Ouahbi'yi onu önümüzdeki kasım kampında kadroya katmayı düşünmeye itti.

Ayrıca Ouahbi, sahte forvet fikrinden uzaklaşarak ceza sahasında etkili olmayı bilen bir santrfora güvenmek istiyor; buna ek olarak, Emirates'in yıldızı Soufiane Rahimi'nin, 48 saat önce Shabab Al Ahli Dubai karşısında sakatlanmasının ardından durumu şu ana dek netlik kazanmadı.

En-Nesyri, Mohamed Ouahbi'nin teknik direktörlük görevine gelmesinden bu yana Fas Milli Takımı'nı hiçbir vesileyle temsil etme onurunu yaşamadı; Fas forması altındaki son katılımı geçtiğimiz Afrika Uluslar Kupası'na dayanıyor.

En-Nesyri, bu sezon çeşitli kulvarlarda Ittihad ile 13 maça çıktı; bu karşılaşmalarda 7 gol atıp 2 asist yaptı. Ayrıca Roshn Ligi'nde Ittihad ile çıktığı son 5 maçın 4'ünde gol kaydetti.



