Wahbi: İster inanın ister inanmayın... Fas'ın yeni milli takımını gördüm!

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Wahbi, İskoçya’dan üç puanı almaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Atlas Aslanları”nın maçı erken bir aşamada karara bağlayamamış olsalar da açılış maçına göre daha iyi bir performans sergilediklerini vurguladı.

0-0 biten maçın ardından yaptığı açıklamada Wahbi, “En önemlisi üç puan. Sıkı bir savunma bloğu ve uzun paslara dayanan zorlu bir rakiple karşılaştık. İkinci golü atamadığınızda, güçlü bir savunma yapmanız gerekiyor” dedi.

Oyuncu, “Oyuncular bu ödülü hak ediyor. Maçın zorlu geçeceğini ve rakibin beraberlik için son dakikalarda baskı yapacağını önceden biliyorduk, ancak yüksek pres kurmayı başardık ve uzun süreler boyunca rakibin ceza sahamıza yaklaşmasını engelledik” diye ekledi.

Şöyle devam etti: “Daha rahatlamak için ikinci golü atma konusunda büyük bir istek hissettim, ancak futbolun doğası budur ve Dünya Kupası’nın seviyesi budur. Rakip, boşlukları kapatmayı ve oyunun temposunu kontrol etmeyi başardı, bu da bizi gerginleştirdi.”

Wahbi, takımının ilk maça kıyasla belirgin bir gelişme gösterdiğini vurgulayarak şöyle dedi: “İster inanın ister inanmayın, performanstan çok memnunum. Ceza sahasına birçok kez girdik ve ikinci yarıyı iyi kontrol ettik. Üçüncü maçta daha iyi olacağımıza dair beni umutlandıran açık bir gelişme görüyorum.”

Yaklaşan Haiti maçıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: “4 puanımız var ve henüz tur atlamayı garantilemedik. Dünya Kupası’nda farklı oyun tarzlarına sahip rakiplerle karşılaşırsınız; turu garantilemek için oyuncuların hazırlık durumuna göre en iyi kadroyu seçeceğim.”