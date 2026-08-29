Real Madrid'in yetenekli genç orta saha oyuncusu Thiago Pitarch, teknik direktör Mohamed Ouahbi'nin önümüzdeki dönemde Fas Milli Takımı'nı tercih etmesi konusunda kendisini ikna etmek için doğrudan harekete geçmesinin ardından Fas Milli Takımı'nın ilgi alanına girdi.

Fas merkezli "Hespress" sitesine göre Mohamed Ouahbi, Pitarch ile temas kurmak amacıyla İspanya'ya gitti ve daha alt yaş kategorilerinde İspanya milli takımlarında yer almış olmasına rağmen oyuncunun Fas kökenlerinden yararlanarak, onu Fas Milli Takımı'nı temsil etmeye ikna etmek amacıyla kendisiyle doğrudan görüşmeler başlattı.

Ouahbi'nin bu hamlesi, Pitarch'ın kariyerinde önemli bir dönemden geçtiği bir sırada geldi; oyuncu, Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun onun kabiliyetlerine ve "Castilla" takımıyla sergilediği performansa duyduğu hayranlığın gölgesinde Real Madrid A takımının hesaplarına girmeye yaklaşmış durumda.

Mourinho, Pitarch'ın A grubunda yer almayı hak ettiğini kanıtladığını belirtmiş ve gerekli hazırlık seviyesine ulaşır ulaşmaz A takımıyla fırsatını elde edeceğini ifade etmişti; ancak aynı zamanda ondan fiziksel yönü üzerinde çalışmasını, bacak kaslarını güçlendirmesini ve kas kütlesini artırmasını istemişti.

Bu gelişmeler, Fas Milli Takımı'na Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde forma giyen bir yetenek için erkenden harekete geçme fırsatı veriyor; özellikle Pitarch'ın daha önce İspanya'nın yaş kategorisi milli takımlarıyla bağlantısı bulunmasına rağmen A milli takım düzeyinde tercihini henüz netleştirmemiş olması bu fırsatı öne çıkarıyor.

Ouahbi'nin hamlesi, milli takımın önündeki seçenek havuzunu genişletmek amacıyla Avrupa'nın büyük kulüplerinde bulunan Fas kökenli yeteneklerin kazanılmasına yönelik bir yaklaşımı yansıtıyor; özellikle Fas Milli Takımı'nın geleceğinin bir parçasını oluşturabilecek genç oyuncuların öne çıkmasıyla birlikte.