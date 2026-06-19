Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Vehbi, Dünya Kupası’nın ikinci tur maçları kapsamında biraz sonra Gillette Stadyumu’nda İskoçya ile karşılaşacak olan takımının kadrosunu açıkladı.

Fas, turnuvaya Brezilya milli takımıyla oynadığı heyecan verici 1-1'lik beraberlikle başlarken, İskoçya ise ilk maçında Haiti'yi 1-0 mağlup etmişti.

Wahbi, 1998 Fransa Dünya Kupası'nda iki takımın tek karşılaşmasında Atlas Kaplanları'nın 3-0 galip geldiği bu ikinci karşılaşmada, Brezilya maçında sahaya çıkan kadroyu hiçbir değişiklik yapmadan korumayı tercih etti.

Fas'ın kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Yassine Bono

Defans: Aşraf Hakimi - Nasir Mezraoui - İsa Diop - Şadi Riyad

Orta saha: Ayub Bouadi - Ezzedine Ounahi - Ismail Saibari - Bilal El Khannous - Nael El Ainaoui

Forvet: İbrahim Diaz

İskoçya teknik direktörü Stephen Clarke da takımının kadrosunu şu şekilde açıkladı:

Kaleci: Angus John

Defans: Andy Robertson - Grant Hanley - Kieran Tierney - Jack Hendry - Nathan Patterson

Orta saha: Scott McTominay - John McGinn - Ryan Christie - Lewis Ferguson

Forvet: Shee Adams