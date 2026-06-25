Wahbi, Haiti maçındaki golün ardından Faslı yıldızın azarlanmasının ardındaki gerçeği ortaya koyuyor

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Vehbi, Dünya Kupası grup aşamasının son maçında Haiti ile oynanan karşılaşmada, ikinci golün atıldığı pozisyonda oyuncusu İbrahim Diaz’ı azarladığı gerçeğini açıkladı.

Fas, Perşembe günü sabahın erken saatlerinde Haiti'yi 4-2'lik skorla mağlup ederek, 7 puanla 3. grubu ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükselme biletini aldı.

Haiti, Wilson Esidor’un kaleci Yassine Bono’nun kalesine attığı güçlü şutla 2-1 öne geçmişti.

Diaz topu kontrol edemedi ve top Esidor'a gitti; Esidor da 43. dakikada Atlas Aslanları'nın kalesine sert bir şut gönderdi.

İbrahim Diaz’ın performansı sorulduğunda, Mohamed Wahbi, Real Madrid yıldızına desteğini vurguladı.

RMC Sport tarafından yayınlanan açıklamalarında Wahbi, “Hiçbir oyuncuyu azarlamadım, çünkü takımın kararlı ve kenetlendiğini hissettim” dedi.

"İbrahim Díaz büyük bir oyuncu ve Fas milli takımına çok şey katacak" diye ekledi.

Fas teknik direktörü, takım ruhu ve oyuncular arasındaki uyumun, Aslanlar’ın bu yolculuğa devam edebileceğine ve Dünya Kupası’nda tarihi bir başarıya imza atabileceğine olan inancını pekiştirdiğini vurguladı.