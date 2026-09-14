Wahbi, Gabon ve Lesotho maçları için Fas'ın aday kadrosunu açıklama tarihini belirledi

Fas Krallık Futbol Federasyonu, bugün pazartesi günü, 2027 Afrika Uluslar Kupası finallerine katılmayı sağlayacak elemeler kapsamında oynanacak Gabon ve Lesotho maçlarına hazırlık amacıyla Fas Milli Takımı'nın nihai kadrosunun açıklanacağı tarihi duyurdu.

Fas Krallık Federasyonu'nun açıkladığına göre, Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Mohamed Ouahbi, davet edilen oyuncuların yer aldığı listeyi açıklamak üzere önümüzdeki perşembe günü Muhammed VI Futbol Kompleksi'nin konferans salonunda, GMT+1 saatiyle 11.00'de bir basın toplantısı düzenleyecek.

Fas Milli Takımı, Afrika elemelerinin ilk turunda 25 Eylül Cuma günü Rabat şehrindeki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda Gabon ile karşılaşarak elemelere başlayacak.

Fas Milli Takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası'na katılmayı sağlayacak elemelerin ikinci turunda ise 29 Eylül günü Güney Afrika'nın Bloemfontein şehrinde Lesotho'ya konuk olacak.

Her iki maç da Fas Milli Takımı'nın elemelerdeki yolculuğunun başlangıcında oynanacak. Mohamed Ouahbi, kıtasal turnuvaya katılma yolculuğunun başlamasıyla birlikte Gabon ve Lesotho karşılaşmalarında güveneceği kadroyu belirlemeye çalışıyor.