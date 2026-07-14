Wahbi: Fransa karşısında korku duymadık… Brezilya maçındaki taktiğimizi uyguladık

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Vehbi, “Atlas Aslanları”nın 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ile oynadıkları maça savunma zihniyetiyle ya da rakipten korkarak çıkmadıklarını vurguladı ve teknik ekibin, takımı önceki turlarda Brezilya ve Hollanda ile oynadığı maçlarda uyguladığı taktik planın aynısını benimsediğini belirtti.

Fas Milli Takımı, Fransa’ya 0-2 yenilerek 2026 Dünya Kupası’nda çeyrek finalde elendi; bu maçta takımın alışılagelmiş performansını sergileyememesi nedeniyle Vehbi eleştirilere maruz kaldı.

Faslı "Al-Batal" sitesinde ayrıntıları yayınlanan basın toplantısında Wahbi, "Fransa karşısında kimliğimizi yitirdik, ancak korkarak oynadığımızı veya oyun tarzımızı değiştirdiğimizi düşünmüyorum" dedi.

Ve şöyle devam etti: “Herkesin bilmesi gereken şey, planın Brezilya ve Hollanda karşısında uyguladığımız planın aynısı olduğudur; hiçbir şeyi değiştirmedik. Takımımdan asla savunma yapmak için geriye çekilmesini istemem.”

"Oyuncular çok iyi biliyor ki, rakibin baskısı bizi geri çekilmeye zorladığında belirli bir şekilde savunma yapıyoruz; yüksek pres uygulamamız gerektiğinde de bunu net bir tarzda gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bu konuda hiçbir değişiklik yapmadık, taktiksel düzeyde de herhangi bir düzenleme yapmadık" diye ekledi.

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Faslı teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Elias Talbi’yi oyuna soktuğumuz ve Bilal El Khannous’u derinlerde oynattığımız doğru, ancak taktiksel düzenimiz aynı kaldı.”

Fas Milli Takımı teknik direktörü, takımının maç sırasında bazı zihinsel unsurları eksik bıraktığını belirterek, “Belki de maçın bazı dönemlerinde olgunluktan yoksun kaldık; ayrıca, maçın bazı detaylarıyla daha iyi başa çıkmamıza, topu sürekli rakip sahasına taşımamıza ve oyun tarzımızı dayatmamıza yardımcı olacak karakterimiz de eksikti. Bugün bile, oyuncularla yaptığım görüşmeden sonra, içimizde kalan tek pişmanlık duygusu budur" dedi.

Wehbe, açıklamalarını oyuncularına olan güvenini vurgulayarak şu sözlerle sonlandırdı: “Hiçbir an için oyuncuların istek veya azim eksikliği yaşadığını hissetmedim; bu nedenle Fransa karşısında sergiledikleri performans ve gösterdikleri çaba için onlara teşekkür etmeli ve tebrik etmeliyiz. İşler umduğumuz gibi gitmedi ve maçtan sonra onlara şunu söyledim: Sorumluluk bende, çünkü ben teknik direktörüm.”