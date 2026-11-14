Fas Milli Takımı, Nijer karşısında dikkat çeken bir hücum performansı sergiledi. Bu, yalnızca beş gole karşı bir golle alınan farklı bir galibiyet değildi; aynı zamanda Muhammed Vehbi yönetimindeki Fas'ın kimliğine dair net taktiksel mesajlar da taşıyordu. Vehbi, yüksek baskı, topu hızlı geri kazanma ve yoğun hücuma dayanan bir oyun anlayışını yerleştirmeye istekli görünüyordu; ilk dakikalardan itibaren takımın karakterini dayatmayı ve rakipleri saflarını düzene sokamadan sersemletmeyi amaçlıyordu.

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Fas Milli Takımı'nın teknik direktörü, 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nin üçüncü hafta mücadelesi kapsamında cuma akşamı Dârülbeyzâ'daki Muhammed V Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada oyuncularının ortaya koyduğu performanstan duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Milli oyuncuların, teknik ekibin antrenmanlarda yerleştirmeye çalıştığı pek çok talimatı, özellikle sürekli baskı, hücum yoğunluğu ve ceza sahasındaki varlık konularında başarıyla uyguladıklarını vurguladı.

Vahbi, maçın ardından, asıl hedefin başlangıç düdüğünden itibaren güçlü başlayıp hızlı bir tempo dayatmak olduğunu, böylece özellikle geri çekilerek defansif bloka yönelen Nijer Milli Takımı'na nefes alma ya da savunma hatlarını düzenleme fırsatı vermemeyi amaçladıklarını açıkladı.

Teknik direktör, Fas'ın "Hespress" sitesi'nin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Yüksek bir yoğunlukla başlamak, baskıda sert olmak, aynı zamanda karşı baskıda sürekli var olmak ve her atağı değerlendirmek istedik."

Teknik ekibin hazırlıklar boyunca bu yönleri geliştirmeye, hücum bölgelerinde bulunan oyuncu sayısını artırmaya, bunun yanı sıra savunma konumundan hücum konumuna geçiş hızını iyileştirmeye odaklandığını, bunun da maçın başında takımın performansına açık bir şekilde yansıdığını ekledi.

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Fas Milli Takımı, Nijer'in kendi oyun tarzını dayatmasına imkân tanıyacak yavaş bir maça girmek istemiyordu; bu nedenle talimatlar, hücum inisiyatifinin alınması ve oyun hızının yükseltilmesi gerektiği, ayrıca topu kaybettikleri an topu taşıyan oyuncuya baskı yapılarak topun mümkün olan en kısa sürede geri kazanılması konusunda netti.

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İptal edilen gol hesapları karıştırdı

Fas'ın oyuncuları bu talimatları kısa sürede sahadaki üstünlüğe çevirdi; Yasir Zabiri, 4. dakikada Brahim Diaz'ın pasından yararlanarak skoru açtı, ardından Ashraf Hakimi 27. dakikada ikinci golü kaydederek üstünlüğü pekiştirdi ve ev sahiplerine erken bir avantaj sağladı.

Ancak maç, hakemin, Fas Milli Takımı'nın farkı üç gole çıkaracak olan üçüncü golünü iptal etmesiyle bir dönüm noktasına tanıklık etti. Bu karar Vahbi'yi şaşkınlığa uğrattı; Vahbi, bu anın karşılaşmanın temposunu kısmen etkilediğini ve rakibe maça geri dönme fırsatı verdiğini düşündü.

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Faslı teknik direktör, oyuncularının bazı hatalar yaparak Nijer Milli Takımı'nın 41. dakikada Muhammed Abdurrahman aracılığıyla farkı azaltmasına imkân tanıması nedeniyle, o dönemde kontrolün kaybedilmesinde sorumluluğun bir kısmını üstlendiklerini kabul etti.

Ancak Fas'ın tepkisi hızlı geldi; Ashraf Hakimi, ilk yarının uzatma dakikalarının üçüncüsünde hem kendisinin ikinci hem de ülkesinin milli takımının üçüncü golünü kaydetmeyi başardı ve Fas Milli Takımı'nın saflarına sükûneti geri getirerek ilk yarıyı 3-1'lik hak edilmiş bir üstünlükle kapattı.

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Vahbi, üçüncü golün son derece önemli olduğunu, çünkü oyuncuların maçın gidişatı üzerindeki kontrolü yeniden ele almasına ve ikinci yarıya daha rahat girmesine yardımcı olduğunu, bununla birlikte hücuma devam etme ve yeni goller ekleme isteğinden vazgeçmediklerini vurguladı.

Fas'tan beş gol ve rakiplere hücum mesajı

İkinci yarıda Fas Milli Takımı, yoğun hücum baskısının ilk yarıda Nijer savunmasını yıpratmasının ardından, maça daha sakin yaklaştı ve savunma görevleriyle gol sayısını artırma isteği arasındaki dengeyi korudu.

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Youssef En-Nesyri'nin daha önceki bir golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesine rağmen, Faslı forvet yeniden filelere ulaşmayı başardı ve 77. dakikada dördüncü golü kaydetti; ardından Ayoub El-Kaabi... Ayoub Ouafkir 90. dakikada beşinci golü getirerek takımın karşılaşmayı 5-1 kazanmasını sağladı.

Vahbi, galibiyetin elde edildiği şekilden duyduğu memnuniyeti dile getirdi; oyuncuların coşkusunu ve teknik fikirleri uygulama isteğini övdü ve takımın, hücum atılımı, baskı ve topu geri kazanma hızı açısından teknik ekibin beklediği şeyi sunduğunu vurguladı.

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Hedefin "üç puanla güzel bir galibiyet, iyi bir performans, yoğunluk ve istek" olduğunu belirterek, oyuncuların sahada görmeyi umduğu birçok olumlu göstergeyi sunduğuna dikkat çekti.

Vahbi, beş gole rağmen Fas'a neyin eksik olduğunu belirledi

Büyük skora rağmen, Faslı teknik direktör galibiyeti teknik çalışmanın tamamlandığının bir kanıtı olarak ele almadı; takımın hâlâ bazı taktiksel ayrıntıları geliştirmeye ihtiyacı olduğunu, bunların başında rakiplerin yüksek baskısıyla baş etmenin ve defansif bloka başvuran ve hatlarını sıklaştıran milli takımlar karşısında uygun çözümler bulmanın geldiğini vurguladı.

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Vahbi, uygulamaya çalıştığı hücum tarzının bazen birtakım riskler almayı gerektirdiğini, bunun da oyuncuların rakibin bölgelerine ilerlemek ile topu kaybettiklerinde savunma organizasyonunu korumak arasında dengeyi sağlamak için daha fazla çalışmalarını zorunlu kıldığını açıkladı.

Teknik direktör ayrıca hücum tercihlerini, Fas taraftarlarına keyifli bir futbol sunma isteğiyle ilişkilendirdi; oyuncuların performanslarından keyif almak ve taraftarları mutlu etmek istediklerini, bunun yanı sıra rakiplere "Fas Milli Takımı'nı kendi sahasında yenmenin kolay bir iş olmayacağı" yönünde net bir mesaj vermek istediklerini açıkladı.

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Karşılaşma, Fas Milli Takımı formasıyla 100. milli maçına çıkan kaleci Yassine Bounou için özel bir vesileye tanıklık etti; "Faslılar", bu kutlama gecesinde A Grubu'nun zirvesindeki konumlarını pekiştirdi.

Fas, rövanş maçı öncesi maksimum puanını sürdürüyor

Grup sıralaması açısından Fas Milli Takımı, daha önce Gabon ve Lesotho'yu her iki maçta da 2-0 yenmesinin ardından, üst üste üç galibiyetle maksimum puanı elde ederek puanını dokuza yükseltti.

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Gabon Milli Takımı altı puanla ikinci sırada yer alırken, Nijer üç puanla üçüncü sırada geliyor. Böylece Fas Milli Takımı zirvedeki tekliğini sürdürüyor ve 2027 Afrika Uluslar Kupası finallerine katılımı kesinleştirmeye bir adım daha yaklaşıyor.

Fas ile Nijer arasındaki karşılaşmanın, elemelerin dördüncü haftası müsabakaları kapsamında önümüzdeki salı günü başkent Rabat'taki Prens Mevlay Abdullah Stadı'nda yenilenmesi bekleniyor. Vahbi, bu maçta oyuncularının gösterdiği hücum gelişimini teyit etmeyi, galibiyet serisini sürdürmeyi ve ilk karşılaşmada ortaya çıkan hataları gidermeyi amaçlıyor.

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Dârülbeyzâ'daki beş gol ile Rabat'taki gelecek sınav arasında, Vahbi'nin en öne çıkan mesajı net görünüyor: Fas Milli Takımı, yalnızca topa sahip olmakla yetinmeyen, aksine baskı yapmaya, topu geri kazanmaya ve fırsatlar üretmeye çalışan sert bir hücum tarzı dayatmak istiyor; bu, "Faslılar" için daha güçlü ve daha etkili bir karakter inşa etmeyi hedefleyen bir adım.