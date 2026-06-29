Wahbi, Fas’ın alışılagelmiş kadrosuyla sahaya çıkıyor… Kuman ise Hollanda’nın taktiğini değiştiriyor

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Vehbi, 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turu kapsamında bugün Salı günü sabahın erken saatlerinde Meksika'nın Monterrey Stadyumu'nda Hollanda ile oynanacak maçta her zamanki kadrosunu sahaya sürdü.

Atlas Aslanları'nın hücumunu İsmail Sebari yönetirken, ona Bilal El-Khnous, İbrahim Diaz ve Ezzedine Ounahi üçlüsü eşlik ediyor.

Fas'ın tam kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Yassine Bono.

Defans: Hakimi, Diop, Şadi Riyad, Mezraoui.

Orta saha: Bouadi, Nael El Ainaoui, Ounahi.

Forvet: Diaz, El Khannous, Sebari.

Diğer tarafta ise Hollanda milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Dünya Kupası grup aşaması boyunca alıştığı taktiğini değiştirerek savunmanın ortasında üç oyuncu oynatmaya karar verdi.

Hollanda, grup aşamasındaki maçlarda 4-3-3 dizilişiyle oynamaya alışkın olmasına rağmen, Fas maçına 3-4-3 dizilişiyle çıkacak.

Hollanda’nın kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Verbruggen.

Defans: Aki, Van Dijk, Van Heek.

Orta saha: Dumfries, Graafberg, De Jong, Van de Ven.

Forvet: Jakpo, Summerville, Probi.

Fas ile Hollanda arasındaki maçın galibi, Güney Afrika'yı 1-0 yenerek tur atlayan Kanada ile 16'da karşılaşacak.