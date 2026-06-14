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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Wahbi, Dünya Kupası'nda Fas'ın çıkmazını çözemedi

Brezilya - Fas
Brezilya
Fas
Dünya Kupası
M. Ouahbi
Brezilya
Fas
ABD

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Mohamed Wahbi, Dünya Kupası'ndaki açılış maçlarında Atlas Aslanları'nın kötü gidişatını kırmayı başaramadı.

Fas, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Pazar sabahı Brezilya ile 1-1 berabere kaldı.

Daha önceki 6 katılımında Fas milli takımı, Dünya Kupası'ndaki açılış maçında galibiyet elde edemedi.

1970 Dünya Kupası'nda Fas, turnuvaya Almanya'ya 1-2 yenilerek başlamıştı.

1986 Dünya Kupası'nda ise Fas, ilk maçında Polonya ile golsüz berabere kalmıştı.

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Fas milli takımı, 1994 Dünya Kupası'nın açılış maçında Belçika'ya 1-0 yenildi.

Atlas Kaplanları, 1998 Dünya Kupası'ndaki açılış maçında Norveç ile 2-2 berabere kaldı.

2018 Dünya Kupası'nda Fas, ilk maçında İran'a 1-0 yenilirken, 2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında Hırvatistan ile golsüz berabere kaldı.

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