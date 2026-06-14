Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Mohamed Wahbi, Dünya Kupası'ndaki açılış maçlarında Atlas Aslanları'nın kötü gidişatını kırmayı başaramadı.
Fas, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Pazar sabahı Brezilya ile 1-1 berabere kaldı.
Daha önceki 6 katılımında Fas milli takımı, Dünya Kupası'ndaki açılış maçında galibiyet elde edemedi.
1970 Dünya Kupası'nda Fas, turnuvaya Almanya'ya 1-2 yenilerek başlamıştı.
1986 Dünya Kupası'nda ise Fas, ilk maçında Polonya ile golsüz berabere kalmıştı.
Fas milli takımı, 1994 Dünya Kupası'nın açılış maçında Belçika'ya 1-0 yenildi.
Atlas Kaplanları, 1998 Dünya Kupası'ndaki açılış maçında Norveç ile 2-2 berabere kaldı.
2018 Dünya Kupası'nda Fas, ilk maçında İran'a 1-0 yenilirken, 2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında Hırvatistan ile golsüz berabere kaldı.