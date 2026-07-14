Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Wahbi, oyuncuların seviyelerinin birbirine çok yakın olması nedeniyle 2026 Dünya Kupası’na katılacak nihai kadroyu belirlemenin kolay bir görev olmadığını vurguladı ve teknik ekibin nihai isimleri ancak son anda kararlaştırdığını belirtti.

Wahbi, 2022 Dünya Kupası'ndaki başarıyı tekrarlama yönündeki büyük beklentiler eşliğinde, 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına birkaç hafta kala Fas Milli Takımı'nın başına geçti.

Ancak Aslanlar, Fransa’ya 0-2 yenilerek çeyrek finalde elenmekle yetindi.

Fahmi, Fas'ın "Al-Batal" sitesinin aktardığı basın toplantısında şunları söyledi: "26 kişilik kadroyu açıkladığımızda, seçim sürecinin son ana kadar son derece zorlu geçtiğini belirtmiştik. Bir kamp düzenlemek zorunda kaldık ve son ana kadar kadroya girecek oyuncuları belirlemeye devam ettik. Bu da, seçilenler ile çağrılmayanlar arasındaki farkların çok az olduğunu gösteriyor.”

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Ve ekledi: “Seçilen oyuncuların diğerlerinden çok daha iyi olduğu söylenemez. Bu nedenle kadroyu hazırlarken büyük zorluklar yaşadık. Ayrıca, ister sakatlıklar, ister yorgunluk, ister belirli bir oyuncunun yokluğu olsun, mazeret aramayı bırakmalıyız. Ben bu şekilde düşünmüyorum, aksine takımın gelişmeye devam etmesini istiyorum, çünkü bu zihniyet ilerlememize yardımcı olmaz.”

Şöyle devam etti: “Kadroya giremeyen oyuncular da takdir edilmeyi hak ediyordu, ancak en iyi dönemlerinde Nureddin Al-Naybet veya Mustafa Hajji gibi bir oyuncuyu kadro dışı bıraktığımızı hiçbir zaman hissetmedim. Mevcut tüm oyuncular arasında rekabet son derece başa baştı ve seçimimiz teknik özelliklerine, fiziksel hazırlıklarına ve dinamizm seviyelerine dayandı.”