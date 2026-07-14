Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Morocco Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Wahbi, Dünya Kupası kadrosu seçimi hakkında şunları söyledi: “Ne Al-Naybet’i ne de Mustafa Hajji’yi kadro dışı bırakmadım!”

M. Ouahbi
Fransa - Fas
Fransa
Fas
Dünya Kupası
Fas
Fransa
ABD

Faslı teknik direktör, kadro seçiminin zorluğunu vurguladı

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Wahbi, oyuncuların seviyelerinin birbirine çok yakın olması nedeniyle 2026 Dünya Kupası’na katılacak nihai kadroyu belirlemenin kolay bir görev olmadığını vurguladı ve teknik ekibin nihai isimleri ancak son anda kararlaştırdığını belirtti.

Wahbi, 2022 Dünya Kupası'ndaki başarıyı tekrarlama yönündeki büyük beklentiler eşliğinde, 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına birkaç hafta kala Fas Milli Takımı'nın başına geçti.

Ancak Aslanlar, Fransa’ya 0-2 yenilerek çeyrek finalde elenmekle yetindi.

Fahbi, Fas’ın “Al-Batal” sitesinin aktardığı basın toplantısında şunları söyledi: “26 kişilik kadroyu açıkladığımızda, seçim sürecinin son ana kadar son derece zorlu geçtiğini belirtmiştik. Bir kamp düzenlemek zorunda kaldık ve son ana kadar kadroya girecek oyuncuları belirlemeye devam ettik; bu da seçilenler ile çağrılmayanlar arasındaki farkların çok az olduğunu gösteriyor.”

Ayrıca, “Seçilen oyuncuların diğerlerinden çok daha iyi olduğu söylenemez. Bu nedenle kadroyu hazırlarken büyük zorluk yaşadık. Ayrıca, ister sakatlıklar, ister yorgunluk, ister belirli bir oyuncunun yokluğu olsun, mazeret aramayı bırakmalıyız. Ben bu şekilde düşünmüyorum; aksine takımın gelişmeye devam etmesini istiyorum, çünkü bu zihniyet ilerlememize yardımcı olmaz.”

Dünya Kupası
Fransa crest
Fransa
FRA
İspanya crest
İspanya
ESP

Şöyle devam etti: “Kadroya giremeyen oyuncular da takdir edilmeyi hak ediyordu, ancak en iyi dönemlerinde Nureddin Al-Naybet veya Mustafa Hajji gibi bir oyuncuyu kadro dışı bıraktığımızı hiçbir zaman hissetmedim. Mevcut tüm oyuncular arasında rekabet son derece başa baştı ve seçimimiz teknik özelliklerine, fiziksel hazırlıklarına ve dinamizm seviyelerine dayandı.”

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin